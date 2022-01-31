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ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця ювелірна прикраса

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Всесвітній день ювеліра – 31 січня - фото 1
Всесвітній день ювеліра – 31 січня

Всесвітній день ювеліра відзначають 31 січня, тож пропонуємо з такої нагоди кілька фотопитань для тебе, які допоможуть дізнатися більше про коштовні прикраси. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Випробуй свою інтуїцію або перевір свої знання! У нас для тебе є кілька стоп-кадрів з фільмів, у сюжеті яких ювелірні прикраси займали не останнє місце, а твоє завдання відгадати, з якої саме кінострічки ці персонажі та коштовності й де можна було побачити цю сцену.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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