ТЕСТ: Вгадай фільми, серіали та книги, в яких згадуються шахи

20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань, які перевірять, чи знаєш ти, у яких культурних продуктах згадується гра шахи. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

На тебе чекає 7 питань та 3 варіанти відповіді до кожного етапу. Твоє завдання полягає у тому, щоб уважно прочитати питання та обрати правильний варіант. Випробуй свої сили та знання щодо місця шахів у сучасній культурі!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?