Тест: Що б ти винайшов?

День винахідника у 2018 відзначають 15 вересня, адже його святкують кожної третьої суботи вересня. Підготували кумедний тест, який покаже, який винахід ти можеш вигадати!

Кожен з нас може бути шалено креативним, тому підготували тест "Що б ти винайшов?", який покаже, чи вдасться тобі змінити світ. До слова, не сприймай все надто серйозно та ділись результатами у коментарях :) Поїхали!

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