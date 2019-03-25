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Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!

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За кого б ви віддали свій голос? - фото 1
За кого б ви віддали свій голос?

Президентські вибори на носі. Уже 31 березня українці зможуть віддати свій голос за того кандидата, котрого вважають гідним. Якщо ж ти досі не визначився із фаворитом – проходь цей тест. І не забувай відповідати на питання чесно!

Кожен із кандидатів у президенти обіцяє нам золоті гори, та чи вдасться їм реалізувати бодай десятину – невідомо. Єдине, що ми знаємо точно, – піти на вибори зобов'язаний кожен повнолітній громадянин України, тому не ігноруй можливість змінити щось у нашій країні своїми руками!

І ще: Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку

Відповідай на питання та ділися результатами з друзями:

Читайте також: Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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