ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки

25 лютого народилася Леся Українка. З цієї нагоди перевіримо, наскільки добре ти пам'ятаєш твори письменниці. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для тебе кілька питань за творами Лесі. Тобі потрібно продовжити речення з найвідоміших віршів поетеси та обрати правильні відповіді, які стосуються творів Лесі Українки.

Без надії сподіваємося, що твій результат буде найкращим!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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