Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен

Цей простий тест у картинці дозволить дізнатись, наскільки ви уважна людина. Для цього достатньо відшукати потрібні літери за певний час.

Якщо вам цікаво дізнатись, чи достатньо уважна ви людина без зайвих зусиль, то тест з головоломкою точно підійде для цієї цілі. Достатньо просто подивитись на зображення та знайти всі літери "М" серед літер "W". Спробуйте не фокусуватись на шматочках зображення, а зосередитись на загальній картинці, щоб зір вас даремно не обманював. Тож, засікайте час та відшукайте всі літери "М".

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Відзначимо, що деяким людям достатньо всього 10 секунд, щоб відшукати всі "М", яких на зображенні є 9 у випадковому порядку. Для багатьох пошук всіх літер здається нездійсненною місією, але це лише вказує на ваше уміння зосереджувати увагу. Нормою вважається, якщо зауважили 6 "М".

Якщо ж вам не вдалось швидко пройти цей тест, не засмучуйтесь. Тренувати уважність можна легко навіть у побуті, просто звертайте увагу на деталі, аналізуйте події, а також не забувайте тренувати пам'ять. А ось підказка:

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