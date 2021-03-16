Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен

  • 170
Тест на уважність у картинці - фото 1
Тест на уважність у картинці

Цей простий тест у картинці дозволить дізнатись, наскільки ви уважна людина. Для цього достатньо відшукати потрібні літери за певний час.

Якщо вам цікаво дізнатись, чи достатньо уважна ви людина без зайвих зусиль, то тест з головоломкою точно підійде для цієї цілі. Достатньо просто подивитись на зображення та знайти всі літери "М" серед літер "W". Спробуйте не фокусуватись на шматочках зображення, а зосередитись на загальній картинці, щоб зір вас даремно не обманював. Тож, засікайте час та відшукайте всі літери "М".

І ще: Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно

Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен - фото 451855

Відзначимо, що деяким людям достатньо всього 10 секунд, щоб відшукати всі "М", яких на зображенні є 9 у випадковому порядку. Для багатьох пошук всіх літер здається нездійсненною місією, але це лише вказує на ваше уміння зосереджувати увагу. Нормою вважається, якщо зауважили 6 "М".

Якщо ж вам не вдалось швидко пройти цей тест, не засмучуйтесь. Тренувати уважність можна легко навіть у побуті, просто звертайте увагу на деталі, аналізуйте події, а також не забувайте тренувати пам'ять. А ось підказка:

Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен - фото 451857

Читайте також: Психологічний тест: наскільки ви добра людина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1684
Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
  • 06 березня, 18:18
  • 315
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2862850
Загрузка...
Новини