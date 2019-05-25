Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Тепло та волого: яку погоду чекати 26 травня

  • 17
Погода на 26 травня в Україні - фото 1
Погода на 26 травня в Україні

26 травня погода в Україні відзначиться періодичними дощами з проясненнями, а також комфортною температурою. Детальніший прогноз на завтра читайте далі.

Дощі з грозами не збираються повністю покидати країну, тому 26 травня, у неділю, лише на півдні не буде суттєвих опадів, а 27 травня сонцем зможуть насолоджувати мешканці більшості областей, окрім південного сходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі на opinionua.

Це цікаво: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

"Температура повітря впродовж найближчих днів не зазнаватиме особливих змін, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20+25 градусів, свіжіше буде на заході, +16+21 градус", – додала вона.

У Києві кінець тижня відзначиться вологою погодою, яка чергуватиметься з проясненнями. У неділю, 26 травня, ймовірність значних опадів дуже невелика.

via GIPHY

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
  • 22 травня, 13:12
  • 10092
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 727
Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори
  • 23 травня, 18:21
  • 1005
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна