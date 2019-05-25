Тепло та волого: яку погоду чекати 26 травня

26 травня погода в Україні відзначиться періодичними дощами з проясненнями, а також комфортною температурою. Детальніший прогноз на завтра читайте далі.

Дощі з грозами не збираються повністю покидати країну, тому 26 травня, у неділю, лише на півдні не буде суттєвих опадів, а 27 травня сонцем зможуть насолоджувати мешканці більшості областей, окрім південного сходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі на opinionua.

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"Температура повітря впродовж найближчих днів не зазнаватиме особливих змін, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20+25 градусів, свіжіше буде на заході, +16+21 градус", – додала вона.

У Києві кінець тижня відзначиться вологою погодою, яка чергуватиметься з проясненнями. У неділю, 26 травня, ймовірність значних опадів дуже невелика.

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