Телепрограма на Новий рік 2022: що покажуть українські канали в новорічну ніч

що дивитися по телевізору на Новий рік 2022

Підготували для вас список новорічних шоу та програм, які ви зможете подивитися під час святкування Нового року 2022! Читайте далі та дізнайтеся, що українцям підготувало телебачення цьогоріч.

Зібрали для вас телепрограму найпопулярніших українських телеканалів на 31 грудня на 1 січня. Ось що телевізійники пропонують переглянути українцям на Новий рік 2022.

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UA:Перший

06:00 – ГІМН УКРАЇНИ

06:05 – Геолокація: ВОЛИНЬ

06:30 – М/с "Пінгвиня Пороро"

07:00 – Новини

07:05 – Невідомі Карпати

07:30 – Геолокація: ВОЛИНЬ

08:00 – Новини

08:05 – Т/с "Шетланд"

09:00 – Новини

09:10 – Телепродаж

09:40 – Т/с "Преса"

10:35 – Д/с "Дикуни". Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго"

11:00 – Прозоро:про соціальне

12:00 – Соціальне ток-шоу "По-людськи"

13:00 – Новини

13:10 – Прозоро: про актуальне

14:00 – UA:Фольк. Новорічний концерт

15:00 – Новини

15:10 – Спорт

15:20 – Концерт. Пісні про кохання

16:30 – Д/с "Дикі тварини"

17:00 – Прозоро: про головне

18:00 – Новини

18:20 – Соціальне ток-шоу "По-людськи"

19:10 – Д/с "Світ дикої природи"

19:55 – Д/ц "Дика природа Латинської Америки"

21:00 – Новини

22:00 – Спорт

22:30 – Концерт "Твоя музика. Анатолій Матвійчук"

23:45 – Новорічне привітання Президента України

00:00 – Концерт "Твоя музика. Анатолій Матвійчук"

00:10 – Концерт "Твоя музика. Ольга Сумська і Віталій Борисюк"

01:05 – Концерт "Твоя музика. Тетяна Піскарьова"

02:05 – Новорічний концерт на UA:ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко та Дмитро Андрієць

02:55 – Новорічний концерт на UA:ПЕРШИЙ. Іво Бобул

03:55 – Новорічний концерт на UA:ПЕРШИЙ. Анатолій Гнатюк

04:35 – Новини

05:30 – Спорт

Еспресо TV

05:05 – "Шустрова Live"

05:30 – "Змістовно" з Єгором Чечериндою

07:00 – "Еспресо: гаманець" з Олександром Морщавкою

07:05 – "PRO здоров'я" з Іриною Коваль

08:00 – Ток-шоу "Говорить Великий Львів"

09:55 – НОВИНИ

10:05 – "Історична правда" з Вахтангом Кіпіані

10:30 – "Шустрова Live"

11:00 – НОВИНИ

11:10 – "Підсумки" з Анною Валевською

12:00 – НОВИНИ

12:15 – "Погода" з Наталкою Діденко

12:20 – "Коментар" з Христиною Шкудор

13:00 – НОВИНИ

13:10 – "Коментар" з Христиною Шкудор

14:00 – НОВИНИ

14:10 – "Коментар" з Христиною Шкудор

15:00 – НОВИНИ

15:15 – "Погода" з Наталкою Діденко

15:20 – "Коментар" з Христиною Шкудор

16:00 – НОВИНИ

16:10 – "Змістовно" з Єгором Чечериндою

17:00 – НОВИНИ

17:10 – "Змістовно" з Єгором Чечериндою

17:30 – НОВИНИ

17:35 – "Змістовно" з Єгором Чечериндою

18:00 – НОВИНИ

18:05 – "Еспресо: Дебати"

19:00 – "Великий ефір Василя Зими. Підсумки року"

21:00 – Ток-шоу "Політклуб Віталія Портникова"

22:20 – "Підсумки року"

00:00 – "Підсумки року"

03:50 – Ток-шоу "Політклуб Віталія Портникова

1+1

06:30 – "Сніданок з 1+1"

07:00 – "ТСН: Телевізійна служба новин"

07:10 – "Сніданок з 1+1"

08:00 – "ТСН: Телевізійна служба новин"

08:10 – "Сніданок з 1+1"

09:00 – Т/с "Свати - 7"

10:05 – Т/с "Свати - 7"

11:10 – Т/с "Свати - 7"

12:35 – Т/с "Свати - 7"

13:35 – Т/с "Свати - 7"

14:40 – Т/с "Свати - 7"

16:55 – Т/с "Свати - 7"

17:55 – Т/с "Свати - 7"

19:00 – ТСН: "Новий рік"

19:30 – "ТСН: Телевізійна служба новин"

20:00 – "Новорічний Вечірній Квартал 2021/2022"

23:45 – "Новорічне привітання з Новим 2022 роком"

00:00 – "Новорічний Вечірній Квартал 2021/2022"

00:55 – "Новорічний Вечірній Квартал 2020/2021"

04:55 – Концерт "Незалежність у твоїй ДНК"

Інтер

05:20 – "Слідство вели... з Леонідом Каневським"

07:00 – "Ранок з ІНТЕРом"

10:00 – "Корисна програма"

11:00 – Х/ф "Дванадцять місяців"

13:40 – Х/ф "Морозко"

15:20 – Х/ф "Карнавальна ніч"

16:50 – Х/ф "Вечори на хуторі біля Диканьки"

18:10 – Х/ф "Діамантова рука"

20:00 – "Подробиці"

20:30 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію"

22:15 – "Чекаємо весну в Новий рік на "Інтері"

23:50 – Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського

00:00 – "Чекаємо весну в Новий рік на "Інтері"

01:05 – "Місце зустрічі. Новий рік"

05:05 – Х/ф "Морозко"

Україна

09:20 – Х/ф "Сім'я напрокат"

11:20 – Т/с "Мідна обручка"

15:00 – Сьогодні

15:30 – Т/с "Мідна обручка"

16:00 – Новорічна ніч на каналі Україна

20:00 – Новорічне Шоу Маска

23:55 – Вітання Президента України Володимира Зеленського з Новим роком!

00:00 – Музична платформа

03:00 – Великий Новорічний Концерт

05:00 – Зірковий шлях

ICTV

06:05 – Х/ф "Денніс-мучитель"

08:00 – М/ф "У пошуках Жар-птиці"

09:35 – М/ф "Добриня Микитович і Змій Горинович"

10:50 – М/ф "Олешко Попович і Тугарин Змій"

12:25 – М/ф "Ілля Муромець і Соловей-розбійник"

14:00 – М/ф "Три богатирі на далеких берегах"

15:25 – М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк"

17:00 – М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк-2"

18:30 – М/ф "Три богатирі та Шамаханська цариця"

20:00 – Новорічний Дизель-шоу

23:55 – Поздоровлення Президента України Володимира Зеленського

00:00 – Новорічний Дизель-шоу

01:10 – Дизель-шоу до самого ранку

СТБ

05:20 – Т/с Коли ми вдома. Нова історія

07:30 – Т/с "Ми більше ніж я"

11:30 – Т/с "Життя прекрасне"

16:05 – Х/ф "Дівчата"

18:05 – Х/ф "Операція "И" та інші пригоди Шурика"

20:00 – Х/ф "Діамантова рука"

22:05 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію"

23:50 – Новорічне привітання Президента України В.О. Зеленського

00:00 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію"

00:10 – Україна має талант

03:10 – Україна має талант

5 канал

06:00 – Час новин

06:30 – Історія для дорослих

07:00 – Час новин

07:10 – Актуально: Економіка. Політика. Соціум

07:15 – Д/с "Повітряні воїни"

08:00 – Час новин

08:10 – Актуально: Економіка. Політика. Соціум

08:15 – Форшмак

09:00 – Час новин. Підсумки дня (повтор)

10:00 – Час новин

10:10 – Д/с "Загадки великих битв"

11:00 – Час новин

11:10 – Д/с "Переказана історія"

12:00 – Час новин

12:20 – Форшмак

13:00 – Час новин

13:10 – Лінійка художніх фільмів

14:00 – Час новин

14:10 – Лінійка художніх фільмів

15:00 – Час новин

15:30 – Час "Ч"

16:00 – Час новин

16:10 – Д/с "Таємнича світова війна"

16:35 – Невигадані історії

17:00 – Час новин

17:10 – Д/с "Спецназ: ближній бій"

17:30 – Лінійка художніх фільмів

18:00 – Час новин

18:10 – Лінійка художніх фільмів

19:00 – Час новин

19:15 – Лінійка художніх фільмів

19:40 – Ток-шоу "5 копійок"

20:30 – Концерт Михайла Поплавського "Українські хіти"

21:00 – Час новин. Підсумки дня

21:15 – Концерт Михайла Поплавського "Українські хіти"

22:00 – Концерт ансамблю "Лісапєтний батальйон" "Великий ювілейний"

23:50 – Новорічне привітання Президента України

00:00 – Концерт ансамблю "Лісапєтний батальйон" "Великий ювілейний"

01:00 – Час новин

01:10 – Д/с "Таємнича світова війна"

02:00 – Ток-шоу "Час за Гринвічем"

03:00 – Час новин

03:10 – Обережно, діти!

04:00 – Час новин

04:10 – Фізкульт ура!

05:00 – Час новин

05:10 – Д/с "Таємнича світова війна

Ентер-фільм

05:40 – Х/ф "Фабрика щастя"

07:10 – "Телемагазин"

07:40 – "Мультфільм"

08:00 – "Моя правда"

08:50 – "Мультфільм"

09:00 – "Телемагазин"

09:30 – "Мультфільм"

09:40 – "Зіркові долі"

10:35 – "Моя правда"

11:25 – Х/ф "Берег його життя"

15:00 – Х/ф "Застава у горах"

17:00 – Т/с "Суто англійські вбивства"

19:00 – Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"

20:55 – Т/с "Доктор Блейк"

23:15 – Х/ф "Веселі Жабокричі"

00:30 – "Зіркові долі"

03:00 – Кіноляпи

04:25 – Кінотрейлери

К1

06:30 – "TOP SHOP"

08:00 – М/с "Юху та його друзі"

08:35 – "Ух ти show"

08:45 – "Орел і Решка. Навколо світу"

09:40 – "Орел і Решка. Дива світу"

11:40 – "Інше життя"

13:35 – "Орел і Решка. Навколо світу"

14:40 – Х/ф "Степфордські дружини"

16:20 – Х/ф "Силач Санта-Клаус"

18:15 – Х/ф "Няньки"

20:00 – Х/ф "Щурячі перегони"

22:10 – Х/ф "Поганий Санта"

00:00 – Х/ф "Машина часу в джакузі"

01:50 – Х/ф "Диявол і Деніел Вебстер"

03:35 – "Нічне життя"

Новий канал

05:35 – Kids time

05:40 – Х/ф "Крістофер Робін"

07:45 – "Орел і решка"

08:50 – Діти проти зірок

10:25 – Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

13:10 – Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"

16:10 – Х/ф "Гаррі Поттер та Орден Фенікса"

19:00 – Хто зверху?

21:00 – Х/ф "Брюс Всемогущий"

23:00 – Х/ф "Еван Всемогутній"

23:45 – "Новорічне звернення Президента України 2021"

00:00 – Х/ф "Еван Всемогутній"

01:10 – Х/ф "Мері Поппінс повертається"

ТЕТ

06:00 – ТЕТ Мультиранок

09:30 – М/ф "У пошуках Дорі"

11:15 – М/ф "У пошуках Немо"

13:15 – Д/ф "Шрек назавжди"

15:15 – Одного разу під Полтавою

15:45 – Одного разу в Одесі

16:15 – Танька і Володька

16:45 – Сімейка У

17:15 – Одного разу під Полтавою

17:45 – Танька і Володька

18:15 – Сімейка У

18:45 – Одного разу під Полтавою

21:45 – Танька і Володька

22:15 – Одного разу в Одесі

22:45 – Одного разу під Полтавою

23:15 – Танька і Володька

23:45 – Країна У. Новий рік

00:15 – Сімейка У

00:45 – Одного разу під Полтавою

01:15 – Одного разу в Одесі

02:00 – Країна У

02:30 – Одного разу під Полтавою

03:00 – Танька і Володька

03:30 – Одного разу під Полтавою

04:30 – Країна У

05:00 – Зірки, чутки та галлівуд

05:50 – Корисні підказки

НТН

06:05 – М/ф "Новорічна подорож"

06:40 – М/ф "Бременські музиканти"

06:55 – М/ф "Как казаки..."

07:20 – М/ф "Жив собі пес"

07:50 – "Випадковий свідок"

08:30 – "Свідок"

09:00 – "Випадковий свідок"

13:15 – "Таємниці світу"

13:55 – Х/ф "Бінго Бонго"

16:00 – Х/ф "Живіть у радості"

17:30 – Х/ф "Кохана жінка механіка Гаврилова"

19:00 – "Свідок"

20:10 – Х/ф "Формула кохання"

22:00 – "Дискотека 80-х"

23:50 – "Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського"

00:00 – "Дискотека 80-х"

03:10 – "Концерт гурту "ТІК"

04:35 – "Концерт Гаріка Кричевського "Поїхали"

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