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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)

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Танці з зірками 2020: сьомий випуск - фото 1
Танці з зірками 2020: сьомий випуск

Вчора, 11 жовтня, відбувся сьомий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 9 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Ольга Фреймут та Ілля Падзіна, Надія Мейхер і Кирило Васюк. за крок від вильоту Сергій Мельник і Аделіна Делі отримали імунітет. І хоч Ольга Фреймут та Ілля Падзіна і Надія Мейхер і Кирило Васюк боролися за шанс залишитися у проєкті, залишилося дві пари. Судді прийняли таке рішення у зв'язку з тим, що пара Олега Винника та Олени Шоптенко покинула проєкт передчасно. Таким чином цього тижня ніхто не покинув шоу.

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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео) - фото 429859

Дивіться шоу результатів сьомого прямого ефіру Танців з зірками:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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