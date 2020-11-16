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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)

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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео) - фото 1

Вчора, 15 листопада, відбувся дванадцятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 4 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, а також Сергій Мельник і Аделіна Делі. За крок від вильоту Надія Мейхер і Кирило Васюк отримали імунітет. Таким чином з шоу "Танці з зірками" після дванадцятого ефіру за результатами голосування і суддівських оцінок проєкт покинули Сергій Мельник і Аделіна Делі.

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Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео) - фото 435229

Дивіться шоу результатів дванадцятого прямого ефіру Танців з зірками:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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