Танці з зірками 11 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

4 листопада на телеканалі 1+1 вийшов 11 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 продовжують тішити прихильників шоу! 11 випуск нового сезону легендарного танцювального проекту показав, яка пара наступною покинула головний паркет країни. Сьогоднішній ефір присвячено танцям народів світу. Компанію незмінному ведучому шоу Юрію Горбунову на зірковому балконі склав харизматичний комік та екс-учасник Танців з зірками Юрій Ткач.

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Нагадаємо, минулого разу, у 10 випуску, у зоні ризику опинилися: Денис Берінчик і Катя Бєлявська, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, а також Мішель Андраде та Дмитро Жук. І попри інтригу, 10 прямий ефір не залишила жодна пара.

Танці з зірками 11 випуск онлайн

Розпочали 11 випуск Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова індійськими танцями. Пара показала атмосферний номер у стилі Болівуд. Ігореві та Ілоні вдалося неабияк запалити глядачів індійським диско. Влад Яма був вражений танцем і похвалив пару, навіть агітував голосувати за Ігоря та Ілону. Катерина Кухар же відмітила, що Ласточкін не зовсім вправно виконав пірует. Діма Монатік також похвалив пару, відзначивши круту техніку танцюристів.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 8, Яма – 9 (27)

Наступними на головному паркеті країни з'явилися Мішель Андраде та Женя Кот з неймовірним танцем у стилі фольк. Ефектності додав легендарний хіт "Червона рута", під який пара виконала номер. Катерина Кухар відзначила пару лаконічним компліментом, Монатік також підтримав Кухар і похвалив Мішель і Женю. Влад Яма ж відзначив, що було трішки слабо для 11 ефіру.

Мішель Андраде та Женя Кот:

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24)

У найсексуальнішому ефірі третіми на паркет вийшли Іраклі Макацарія та Яна Заєць з спокусливим фламенко. Танець сподобався усім суддям. Так, Влад Яма відзначив щирість виконання та чудову техніку пари, Кухар також була вражена номером та сказала, що це було найкраще фламенко від непрофесіоналів. Монатік додав, що все було правильно виконано.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Перейняли танцювальну естафету Леся Нікітюк і Макс Єжов. В 11 ефірі пара показала справжній бразильський карнавал. Парі вдалося передати атмосферу запальною сальсою. Монатік назвав Лесю справжньою королевою карнавалу і привітав її з помітним прогресом. Влад Яма також відмітив хорошу роботу Лесі, а ось Катрині Кухар не сподобався номер. Які ж оцінки отримає пара? Дивіться у відео:

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 6, Яма – 8 (23)

Наступними порадували українців на головному паркеті країни Денис Берінчик і Катя Бєлявська. Румбу пара виконала у японській тематиці. Додамо, що танець вийшов доволі цікавим і з непростими підтримками. Монатік відзначив усе: костюми, номер, пісню, окрім самого танцю. Денис слабо проявив свою роботу. Кухар також підтримала Монатіка і додала, що рухи були не зовсім у такт музики. І Влад Яма помітив проблеми з ритмом.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 6 (21)

Вечір танців народів світу закінчили Павло Вишняков та Юлія Сахневич, які перенесли глядачів у атмосферу веніціанського карнавалу у стилі фьюжн. Відмінно підібраний музичний ряд додав ефекту вишуканості у виконання цього номера. Усі судді позитивно оцінили танець і похвалили пару, відзначивши техніку, виконання та загальну картинку.

Павло Вишняков та Юлія Сахневич:

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

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