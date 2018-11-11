Танці з зірками 12 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

11 листопада на телеканалі 1+1 вийшов 12 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 продовжують тішити прихильників шоу! 12 випуск нового сезону легендарного танцювального проекту показав, яка пара наступною покинула головний паркет країни. Сьогоднішній ефір здивував глядачів тим, що танцювали зіркові пари під живе виконання улюблених українських виконавців. Компанію незмінному ведучому шоу Юрію Горбунову на зірковому балконі склала незмінна четвірка Сніданку з 1+1 Руслан Сєнічкін, Людмила Барбір, Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв.

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Нагадаємо, минулого разу, у 11 випуску, у зоні ризику опинилися: Мішель Андраде та Женя Кот, Денис Берінчик і Катя Бєлявська, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Однак, телеглядачі врятували своїм голосуванням Мішель Андраде і Женю Кота та пропустили їх у наступний ефір. Опісля "танцю за життя" проект у 11 випуску покинули Денис Берінчик і Катя Бєлявська.

Танці з зірками 2 сезон – дивитися онлайн 12 випуск від 11-11-2018:

Танці з зірками 12 випуск онлайн

Першими на головний паркет країни у 12 випуску вийшли Мішель Андраде та Женя Кот. Зазначимо, що пара уже п'ять разів була в номінації на виліт. Цього тижня парі випав поп-джаз. Чарівна Мішель перевтілилася в образ черлідерки, а Кот – у роль дужого футболіста. Танець вразив своєю динамічністю та синхронністю. Також не можна оминути увагою той факт, що зіркова учасниця виглядає надзвичайно спокусливо у формі.

Мішель Андраде та Женя Кот:

Влад Яма похвалив Мішель за перевтілення. Сьогодні він побачив спокусливу та "спортивно злу" учасницю, яка готова боротися далі. Монатік вважає, що Мішель та Кот дуже вправно виконують завдання, поставлені перед ними. Також він додав, що у цьому стилі Андраде почувається, як риба у воді. Катерина Кухар наголосила на тому, що Мішель вдалося переконати усіх у тому, що світом правлять жінки. На її думку, Андраде вдалося таки перетанцювати Надю Дорофєєву.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Естафету на головному паркеті країни перейняла пара, котра минулого разу вперше потрапила до зони ризику. Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова станцювали під живе виконання улюбленого тренера шоу "Голос країни" Сергія Бабкіна. Пара станцювала ліричний фокстрот. Ігорю та Ілоні вдалося передати зворушливу історію кохання, яка не змогла залишити нікого байдужими. Глядачі оваціями оцінили не лише настрій номеру, а й ту кількість підтримок, які виконала пара.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Монатіку надзвичайно сподобалося спостерігати за тим, що Ігор та Ілона отримують задоволення від того, що роблять. Він у захваті від номера. Катерина додала, що Ласточкін переконав усіх у тому, що він може бути не лише смішним, а й зворушливим. Також вона назвала його "темною конячкою", яка має всі шанси на перемогу. Яма пожартував, що пару "кришує" сам Бабкін. Він додав, що комік зумів стати ліричним, а також похвалив Ігора за відмінну техніку танцю.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 9, Яма – 9 (28)

Третіми вийшли Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Парі дістався цього разу джайв. Іраклі перевтілився на справжнісінького хулігана, а Яна – сором'язливу піаністку. Сам Макацарія наголосив на тому, що це буде, мабуть, найбільш запальний його танець за всю участь у проекті. Чи вдалося рокеру розрухати "сіру мишу" – дивіться на відео!

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Катерина Кухар похвалила стильний і запальний джайв. На її думку, танець Іраклі та Яни нагадує апетитний музичний десерт. Влад одразу ж уявив, скільки дівчат хотіли б заскочити до Макацарії в обійми. Щоправда, він наголосив на тому, що в джайві потрібно було дещо вище піднімати коліна. Монатік додав, що він переконався, що обожнює рок-н-ролл. Він зізнався, що пара зробила так, що в павільйоні було по-справжньому гаряче!

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Продовжили танцювальний вечір Леся Нікітюк і Макс Єжов. Ми ж зазначимо, що пара жодного разу не потрапляла до зони ризику, адже глядачі завжди її рятували. Танцюватимуть вони у супроводі чарівної співачки Гайтани. У чвертьфіналі парі випав контемпорарі. Цікаво, що Леся та Макс танцювали під композицію "Не йди". Парі вдалося зворушити глядачів і переконати їх у тому, що вони ще не готові покидати проект. І хоч не всі підтримки були ідеальними, танець не залишив нікого байдужими. Але чи припав він до душі суддям?..

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Катерина поділяє переживання Лесі, адже вона отримує безліч коментарів і повідомлень, які стосуються саме цієї пари. Вона зворушена тим, що Леся та Макс дослухалися до її порад і вразили кардинальною зміною. Також вона додала, що Нікітюк уже однією ногою в фіналі. Монатік похвалив пару за те, що танець був неймовірно красивим. Його вразила ніжність, чуттєвість та вправність Лесі та Максима. Влад зазначив, що номер був добре виконаним, але Лесі досі бракує контролю над руками. Тим не менше, він додав, що Нікітюк не лише непогано страждала, а й танцювала.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24)

Перше коло закрили Павло Вишняков і Юлія Сахневич. Романтична пара нагадала нам, що таке справжнє кабаре. Сам Павло зізнається, що саме зараз він готовий перемагати. Пара вийшла на паркет з бродвейським джазом. Комічність виступу вкотре довела, що Павло та Юлія не лише вміють відмінно виконувати спокусливі танці, а й можуть позмагатися з коміками Лесею Нікітюк та Ігорем Ласточкіним.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич:

Катерина зізналася, що не може відокремити актора Павла від танцюриста. Також вона побажала, щоб у фанів пари було достатньо грошей на рахунках, щоб проголосувати за Павла та Юлію. Монатік похвалив талант і натхненність Вишнякова та Сахневич. Він зазначив, що пара показала рівень справжнього бродвейського шоу. Влад Яма зізнався, що сьогодні для нього це найбільш органічна пара на паркеті. Він похвалив хореографію та техніку.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 9, Яма – 10 (29)

Другий свій танець показали Мішель та Женя. Особливий настрій під час виступу допоміг організувати співак ALEKSEEV зі своєю шалено популярною композицією "Океанами стали". Пара підготувала надгаряче та надзапальне танго. Мішель та Женя вразили глядачів і суддів тим, що використали у своїй постановці надзвичайно складне обладнання, яке зробило танець ще видовищнішим, а також дещо небезпечним. На цю легкість та невагомість можна дивитися вічно!

Мішель Андраде та Женя Кот:

Монатік похвалив пару за те, що їй вдалося втілити цю шалену ідею. Щоправда, у цьому виступі йому здалося, що в танці було більше Кота, ніж Мішель. Катерина Кухар теж зазначила, що Андраде було в цьому номері надто мало. Влад Яма погодився зі своїми колегами, адже йому хотілося б більше бачити танцю співачки.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 7, Яма – 8 (24)

Наступними на паркет вийшли Ігор та Ілона. Другим їхнім танцем стала самба. Пара зуміла показати справжній курортний роман на головному паркеті країни. Було спекотно та дуже спокусливо. Гляньте відео, щоб самим переконатися у цьому!

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Влад Яма зазначив, що це самба підлітків, які трішки соромляться один одного. Ілона ж нагадала, що кожен з партнерів одружений! Натомість Катерина не погодилася з Владом. Вона наголосила на тому, що було дуже яскраво та круто. Монатік додав, що і йому дуже сподобалося. Він подякував за класний настрій, який Ігор та Ілона подарували усім глядачам.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 8 (28)

Продовжили танцювальний вечір чвертьфіналу Іраклі та Яна. З ними на паркет вийшла королева українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. Другим парі випало станцювати модерн. Зазначимо, що Яна та Тіна колись спільно орендували квартиру. Це було тоді, коли Кароль лише починала свій зірковий шлях. Пара зворушила глядачів з перших секунд номера. Від їхнього модерну пробігають мурашки по шкірі!

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Монатік зізнався, що він у захваті від цього надзвичайно потужного номера. Йому сподобалася не лише технічна, а й емоційна наповненість. Катерині сподобався глибоко наповнений номер. Вона також похвалила Іраклі за старання. Влад Яма зазначив, що цей танець парі вдався значно краще, аніж джайв. Він привітав Іраклі та Яну, а також наголосив на тому, що це був вищий пілотаж.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Естафету перейняли Леся та Макс. Як показало опитування каналу 1+1, саме ця пара має найбільшу кількість прихильників. Завдяки цьому шоу, зізнається Нікітюк, вона дізналася, що таке надзвичайна підтримка. Парі дістався складний лінді-хоп. Спочатку номер нагадав виступ Лесі на комедійних шоу, але далі було таке... Ох, це треба бачити!

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Монатік просто в захваті від цього запального танцю. Йому дуже сподобалося те, що Леся з кожним виходом на паркет виглядає легше, професійніше та більш вправніше. Співак відзначив, що гумористична вставка лише підкреслила яскравість номера. Катерина Кухар похвалила надзвичайну акторську гру. Але вона нагадала, що це не акторське, а танцювельне шоу, і вона не може коментувати те, чого майже не було. На її думку, для дванадцятого ефіру цього критично мало. Влад додав, що Леся просто не має вигляду "як риба у воді" в цьому танці.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 7, Яма – 7 (24)

Останніми свій другий танець виконали Павло та Юля. З ними на головний паркет України вийшла унікальна співачка ONUKA. Співачка зізналася, що Павло та Юля – одні з її фаворитів, а от танцювати вони будуть під композицію "Місто". Через те, що після поєднує в собі різні ритми, номер теж буде складатися з кількох різних танців. А от основою буде танець ча-ча. Чи вдалося парі заміксувати електронну музику та класичний танець – дивіться далі!

Павло Вишняков і Юлія Сахневич:

Влад Яма пожартував, що це бачення ча-чі для роботів. Монатік зазначив, що це справжня фантастика. Йому складно словами було описати стан захвату, в якому він перебуває. На його думку, це найкращий і найсильніший ефір у його пам'яті. Дмитру сподобалося в цьому номері абсолютно все! Катерина Кухар зізналася, що для неї Павло довів, що він є гідним конкурентом Іраклі. 1:1!

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

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