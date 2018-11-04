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Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі

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Храм повністю покритий різьбленими скульптурами з дерева - фото 1
Храм повністю покритий різьбленими скульптурами з дерева / quora

Храм Істини в Таїланді має статус найбільшого в світі дерев'яного храму, будівництво якого відбувалося без єдиного цвяха.

Висота побудованого з чотирьох цінних порід дерева Храму Істини становить 105 метрів.

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Храм був зведений на березі моря на найвищому місці, щоб протистояти палючим променям сонця і силі морського вітру. Кожен квадратний сантиметр цього воістину дивного витвору мистецтва покритий різьбленими скульптурами з дерева і орнаментами на міфологічні та релігійні сюжети Китаю, Таїланду, Індії і Камбоджі.

Дерев'яний Храм Істини уособлює східну філософію, древнє бачення світу і древні знання. Головне його завдання – допомогти людям зрозуміти життя минулих поколінь, принципи життєвого циклу, відповідальність людини, взаємини із всесвітом і загальне прагнення до утопії.

Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286783
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286784
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286785
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286786
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286778
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286777
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286775
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286774
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286773
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286770
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі - фото 286769
Так виглядає найбільший дерев'яний храм в світі

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Джерело: quora
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