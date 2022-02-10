Так просто! 5 крутих лайфхаків для маленької кухні

Ми впевнені, що простір навіть найменшої кухні здатний працювати ефективно. Використовуйте досвід та експерименти інших людей, щоби полегшити своє життя!

Малогабаритна кухня може бути не менш затишною і функціональною, ніж велика, пише idealhome. Придивіться до цих порад!

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Підвіконня замість столу. Ідея розмістити на невеликій кухні повноцінний стіл, на який можна поставити 6 приладів – завдання практично нездійсненне. Якщо простір у вітальні дозволяє, краще придбати зручний розсувний стіл і перенести його туди, а на кухні зробити невеличкий столик – для сніданків. З цим завданням впорається барна стійка, або звичайне підвіконня.

Тримайте тостер, комбайн і чайник на манір великої побутової техніки підключеними і повністю готовими до роботи. Висувні платформи допоможуть легко дістатися захованої побутової техніки на кухні.

Зазвичай ми тримаємо відро для сміття під мийкою. Але деякі хитруни роблять сміттєпровід прямо в стільниці. Відкрив кришку, змахнув крихти ганчіркою і закрив.

Щоб глухі фасади візуально "не з'їдали" простір, можна повністю або частково замінити громіздкі верхні шафи відкритими полицями. Також можна обладнати маленькими поличками вільні закутки і ніші, які зазвичай не використовують.

Використовуйте весь вільний простір до стелі. Якщо хочеться мати на своїй кухні прилади, достатньо посуду для свят, кухонні дрібниці, які полегшують домашній побут, то заощадити на просторі ніяк не вийде. Розв'язанням проблеми на маленькій кухні стануть високі кухонні ящики.

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