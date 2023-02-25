Світло для України – поляк на велосипеді привіз ліхтарики для школярів

Польський волонтер Павел Адамєц привіз для дітей Львова 500 ліхтариків в межах благодійної ініціативи "Світло для України", пробувши в дорозі 26 годин.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також: Швейцарський митець підсвічує будівлі в Україні, аби вшанувати пам'ять жертв війни

Павел каже, у межах акції "Світло для України" мріє зібрати понад 4 мільйонів ліхтариків, щоб українські діти не були в темряві через війну.

Я лише можу уявити, що переживають діти, які сидять у темряві, ховаючись від жахів війни. З ліхтариком вони зможуть почитати книжку, піти в іншу кімнату чи просто побавитися. Один маленький ліхтарик – це одна усмішка дитини, яка зі світлом почуватиметься трохи безпечніше", – каже волонтер.

Фото: Меланія Волощак / ЛМР

Акцію зі збору ліхтариків започаткували у Варшаві наприкінці ще минулого року. Усього вдалося закупити 250 тисяч ліхтариків. Першу партію передали дітям на Донеччині. Для львівських школярів волонтер вирішив привезти ліхтарики та батарейки до них особисто, пише Львівська міська рада.

Фото: Меланія Волощак / ЛМР

Це цікаво: 30-річний китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою