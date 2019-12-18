Суттєвий приріст: у мережі порівняли Snapdragon 865 з Snapdragon 855

Перші тести нового флагманського процесора Snapdragon 865 від Qualcomm показали, що у деяких сценаріях він потужніший за A13 Bionic, встановлений в останніх iPhone. Тепер з'явилося порівняння чипа з попередником – Snapdragon 855. Журналісти Android Central перевірили заяви Qualcomm про приріст.

Обидва процесори протестували у популярних бенчмарках: AnTuTu, Geekbench і GFXBench. Результати представлені у таблиці нижче:

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Отримані результати підтверджують заяву Qualcomm, що новий Snapdragon 865 продуктивніший за попередника на 25%. Важливо, що приріст забезпечується не завдяки збільшенню тактової частоти, як було раніше, а шляхом переходу на нові ядра ARM Cortex-A77, які прийшли на зміну Cortex-A76.

Важливим нововведенням Snapdragon 865 також стало використання гібридного контролера пам'яті LPDDR5 і LPDDR4X. Завдяки цьому досягається зменшення затримки пам'яті, як у попередніх Snapdragon 845 і Snapdragon 855. Більш того, поліпшення за цим параметром повинні бути помітні навіть на пристроях без нової пам'яті LPDDR5.

Snapdragon 865 – надзвичайно потужний мобільний процесор

Якщо враховувати продуктивність кожного ядра окремо, а не всього чипсета в цілому, то Snapdragon 865 все ж поступається процесору A13 Bionic. Однак фахівці з Anandtech вважають, що якщо Qualcomm вдасться зберігати приріст у 25-30% у всіх прийдешніх поколіннях, то її рішення протягом наступних декількох років зможуть обійти процесори Apple за всіма параметрами.

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