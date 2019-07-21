Супер морозиво зі згущеного молока, сметани і лимона

Простий і смачний рецепт морозива зі сметани і згущеного молока в домашніх умовах. Потрібно всього три інгредієнти, щоб вийшло смачне морозиво.

Що знадобитися:

Сметана 350 г

Згущене молоко 150 г

Лимон половинка

Як приготувати морозиво зі сметани:

Насамперед миємо лимон і обливаємо окропом. Даємо лимону просохнути. Після, на дрібній тертці акуратно знімаємо цедру (верхній жовтий шар шкірки). Намагайтеся натирати, не зачіпаючи білий шар лимона, тому що він може дати гіркоту. Далі потрібно вичавити сік від лимона. Беремо заздалегідь приготовлену миску і кладемо всі інгредієнти. Перемішуємо блендером або віночком. Через 1-2 хвилини вже буде готова суміш, яку потрібно розлити у стаканчики і відправити в морозилку на 5-6 годин. Можна взяти звичайні палички, які залишилися від ролів. Зламати їх навпіл, таким чином вистачить на 2 морозива. Після 5 годин очікувань, дістаємо наше морозиво з морозилки.

Смачне морозиво зі згущеного молока

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