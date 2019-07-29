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Суп з пельменями: занадто смачно

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Рецепт пельменного супу - фото 1
Рецепт пельменного супу / LiveJournal

Пропонуємо вашій увазі суп з пельменями. Докладний рецепт приготування смачного супу!

Інгредієнти:

  • Вода або готовий м'ясний бульйон 2-2,5 літра
  • Для тіста
  • Фільтрована вода 200 мл
  • Борошно 450-500 г
  • Куряче яйце 1 шт
  • Сіль за смаком
  • Для фаршу
  • Яловичина і свинина по 100 г кожного виду
  • Зелень, часник, ріпчаста цибуля, чорний перець, сіль за смаком
  • Для бульйону
  • Рослинна олія ​​1 ст. ложка
  • Картопля 3-4 шт
  • Ріпчаста цибуля 1 шт
  • Морква 1 шт
  • Болгарський перець 1 шт
  • Помідори 1 шт
  • Сіль, чорний перець зелень та інші спеції за смаком
Суп з пельменями, рецепт - фото 344408
Суп з пельменями, рецепт

Як приготувати пельменний суп:

  1. Робимо тісто. Змішуємо яйце з сіллю, додаємо стакан води, борошно і замішуємо круте тісто. Прибираємо його в пакет і даємо "відпочити" протягом пів години.
  2. Тим часом готуємо фарш. Пропускаємо м'ясо через м'ясорубку разом з цибулею. Додаємо сіль, чорний перець, дрібно нарізаний часник, зелень і добре вимішуємо. Для більшої соковитості за бажанням у фарш можна додати холодну воду.
  3. Тісто ділимо на три рівні частини. Розкачуємо кожну частину у тонкий пласт і нарізаємо за допомогою круглого ножа на маленькі квадратики одного розміру. Викладаємо на кожен шматочок тіста горошину фаршу і формуємо пельмені.
  4. Спочатку згинаємо квадратик по діагоналі, потім з'єднуємо кінці. Проробляємо цю процедуру з усіма частинами тіста і фаршу. Другу частину пельменів можна заморозити і приготувати суп іншим разом.
  5. Обсмажуємо на невеликій кількості рослинної олії цибулю і моркву, додаємо болгарський перець, помідори. Перекладаємо зажарку в каструлю і додаємо картоплю, нарізану невеликим кубиком. Додаємо до овочів бульйон або гарячу воду. Варимо суп майже до повної готовності картоплі, потім кладемо пельмені і варимо ще кілька хвилин.
  6. Додаємо дрібно нарізану зелень. Даємо трохи постояти під закритою кришкою і подаємо до столу. Густий, ароматний суп неодмінно вам сподобається!

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