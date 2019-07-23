Створено найкоротший тест на IQ: перевір себе

У мережі з'явився найкоротший тест на IQ. Він складається всього з трьох математичних задачок.

Задача 1. Ракетка і м'яч разом коштують 1,10 долара. Ракетка дорожча за м'яч на 1 долар. Скільки коштує м'яч?

Задача 2. П'ять машин створюють п'ять речей за п'ять хвилин. Скільки часу потрібно, щоб 100 машин виготовили 100 речей?

Задача 3. В озері росте латаття. Кожен день його кількість подвоюється. Щоб озеро повністю заповнилося лататтям, потрібно 48 днів. За скільки днів латаття покриє половину озера?

Запам'ятайте свої відповіді

Тест вигадав професор Массачусетського технологічного інституту Шейном Фредеріком. Він запропонував розв'язати його трьом тисячам людей з різних сфер і з різним рівнем освіти, в тому числі студентам Єльського і Гарвардського університетів. Правильно відповісти на всі питання змогли лише 17% опитаних. На перший погляд, тест легкий, адже відповіді самі приходять у голову. Найпопулярніші рішення: 10 центів, 100 хвилин і 24 дні. Однак всі вони неправильні і імпульсивні, як каже сам професор. Він закликає ретельно міркувати над завданнями і не поспішати.

Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин і 47 днів.

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