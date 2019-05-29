Студенти Volkswagen показали два нові концепти

На фестивалі Volkswagen біля австрійського озера Вертер-Зе відбулася презентація двох шоу-карів, побудованих студентами профучилища з заводів марки в Вольфсбурзі і Цвіккау. Перший автомобіль створений на базі Golf GTI, другий – на базі універсала Golf Estate.

Концепт Volkswagen Golf GTI Aurora розроблений учнями заводу у Вольфсбурзі. Хетчбек оснащений просунутою електронікою на кшталт додаткових дисплеїв на центральній консолі з даними про роботу двигуна та всього автомобіля. У пасажира є окремий планшет, з якого він також може відстежувати параметри роботи машини й керувати 3500-ватною аудіосистемою. Для її динаміків, за оригінальними кресленнями студентів, була створена задня обшивка салону з подіумами.

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У рух Golf GTI Aurora призводить 2,0-літровий турбомотор, що видає 380 кінських сил. Коробка – семиступеневий "робот" DSG. Кузов пофарбований у поєднання відтінків Nardo Gray і Deep Black Pearl Effect з акцентами кольору м'яти Mint Green, розробленим спеціально для шоу-кара.

Другий концепт – Golf Estate R FighteR – оснащений 400-сильним турбомотором, семиступеневим "роботом" та повнопривідною трансмісією. Передні крила та задні арки універсала розширені на три сантиметри з кожного боку. Автомобіль підготовлений для ролі машини безпеки на трасі Заксенрінг, тому також обладнаний стробоскопами в ґратках радіатора і люстрою на даху.

Ще у Golf Estate R FighteR є камера з 360-градусним оглядом. Перед початком фестивалю на неї записали проходження гонщиками кола Заксенрінг, і цей запис відвідувачі можуть подивитися через вбудовані віртуальні окуляри. Салон шоу-кара повністю затягнуть у шкіру і алькантару з червоною прострочкою. Аудіосистема розроблена спеціально для автомобіля.

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