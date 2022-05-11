Студенти Академії дизайну в Ейндховені створили одяг на підтримку України

Студенти-дизайнери разом із керівником студії та ініціативою "ArtistsForUkraine" міжнародної організації "United For Ukraine" розробили проєкт "CAMPAIGN UA" на підтримку України. Дивіться, який одяг вони створили!

Під час роботи над проєктом "CAMPAIGN UA" студенти створили цифровий одяг на підтримку України. Вони розробили патріотичний головний убір та светр, на який їх надихнули дизайни української художниці Маші Реви, яка провела майстер-клас для студентів Академії за тиждень до початку війни, як запрошений викладач.

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Окрім фізичних речей, студенти розробили NFT, який представляє светр у цифровій сфері. Придбати модель можна онлайн на сайті українського маркетлпейсу цифрового одягу DRESSX або у вигляді NFT на платформі OpenSea.

Увесь дохід від продажу перекажуть на гуманітарні потреби Україні.

На светрі "Unite All" є аплікація-зображення рук у кольорах українського прапора. Вони затиснуті в кулак, що символізує протистояння українців проти російської агресії.

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