На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Студенти Академії дизайну в Ейндховені створили одяг на підтримку України
-
- 35
Студенти-дизайнери разом із керівником студії та ініціативою "ArtistsForUkraine" міжнародної організації "United For Ukraine" розробили проєкт "CAMPAIGN UA" на підтримку України. Дивіться, який одяг вони створили!
Під час роботи над проєктом "CAMPAIGN UA" студенти створили цифровий одяг на підтримку України. Вони розробили патріотичний головний убір та светр, на який їх надихнули дизайни української художниці Маші Реви, яка провела майстер-клас для студентів Академії за тиждень до початку війни, як запрошений викладач.
І ще: Андре Тан випустив патріотичні футболки, щоб допомогти постраждалим від війни
Окрім фізичних речей, студенти розробили NFT, який представляє светр у цифровій сфері. Придбати модель можна онлайн на сайті українського маркетлпейсу цифрового одягу DRESSX або у вигляді NFT на платформі OpenSea.
Увесь дохід від продажу перекажуть на гуманітарні потреби Україні.
На светрі "Unite All" є аплікація-зображення рук у кольорах українського прапора. Вони затиснуті в кулак, що символізує протистояння українців проти російської агресії.
До теми: Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому
- 11 травня
-
20:5212 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20У Меган Маркл є шанси замінити Джо Байдена на посту президента США
-
19:48У Харкові продовжується дерусифікація: назву змінив проспект, вулиця, шосе та район
-
19:20Фільм Олега Сенцова "Носоріг" покажуть на Netflix: коли можна буде глянути
-
18:51Україна – у ТОП 20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Тіні забутих предків знову покажуть в кінотеатрах: не проґавте можливість глянути
-
17:50Як з'явилася легенда про "Привида Києва": розповіли у Повітряних силах
-
17:22Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми
-
16:49Німецький футбольний клуб презентував нову форму: вона містить елементи підтримки України
-
16:21Хакери з Anonymous буквально знищили RuTube, російський аналог YouTube
-
15:49Шафку звати Глорія: вдалося знайти власницю врятованої у Бородянці кішки
-
15:23Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні
-
14:52Історичний екшн Довбуш вийде на великі екрани: стало відомо коли
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:23У КМДА розповіли, що причина забруднення повітря в Києві – машини
-
13:52Житомирський гурт ZERNO дасть онлайн концерт з бомбосховища, щоб зібрати кошти для ЗСУ
-
13:24Kalush пообіцяв віддати нагороду на благодійність, якщо гурт переможе на Євробаченні
-
12:54Спростили отримання водійського посвідчення у воєнний час – зміни для українців
-
12:25Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей
-
11:52Студенти Академії дизайну в Ейндховені створили одяг на підтримку України
-
11:22Вартість житла в Києві знизилася на 37% – яка зараз ціна оренди за квартиру
-
10:52Українську режисерку Ірину Цілик запросили у журі в Каннах
-
10:22Український проєкт Дія.City увійшов у шортлист премії Emerging Europe Awards
-
09:52Картину "Мерілін", яку створив Енді Воргол продали за рекордну суму
- 11 травня
-
20:20У Меган Маркл є шанси замінити Джо Байдена на посту президента США
-
17:22Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми
-
15:23Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні
-
12:25Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей
-
09:21Литва, Латвія та Ісландія підтримали Україну у 1 півфіналі Євробачення
-
00:11Євробачення 2022: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 10 травня
-
22:56Kalush Orchestra підкорили сцену першого півфіналу Євробачення 2022: відео виступу України
-
20:55ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
17:53На аукціоні продають сукню, в якій Jamala відкривала Євробачення-2017
-
14:23Євробачення 2022: де дивитись перший півфінал, у якому виступить Kalush Orchestra
-
11:23Байден погодив ленд-ліз для України: реакція мережі (18+)
-
09:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
- 09 травня
-
20:23Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів
-
17:22"Нова пошта" показала, як працює їхнє перше мобільне відділення у контейнері
-
15:24Євробачення 2022: пісні всіх учасників першого півфіналу
-
12:53"Коротко про парад на Росії": Остапчук висміяв гасло окупантів – відео
-
10:28Євробачення 2022: прогнози букмекерів змінились за день до конкурсу
-
09:27Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
- 08 травня
-
19:49Скільки коштів вдалося уже зібрати на армію через портал Дія
-
16:48Марки із російським кораблем знову з'являться у продажу: який тираж готує Укрпошта
-
13:54Що означає "летить блєдіна": в Urban Dictionary з'явилось пояснення (18+)
-
10:23"Ніколи знову?": Зеленський зняв болюче звернення з розтрощеної Бородянки
- 07 травня
-
20:51United24: Володимир Зеленський запровадив круту ініціативу
-
18:23Чим будуть особливі образи KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022
-
15:4912-річний британець написав листа Володимирові Зеленському: що він йому відповів