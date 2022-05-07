Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому

Українські митці створили спеціальний фотопроєкт "Вільні", щоб показати, який вигляд мали наші предки. На знимках можна розглядати традиційний український одяг кінця 19 – початку 20 століття з різних регіонів України.

Фотограф Дмитро Комісаренко, художник Данієль Скрипник та команда креаторів працювали разом над проєктом-присвятою архаїчній, неповторній та самобутній українській культурі.

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Моделі – це 6 українців, які зараз займаються волонтерством. Серед них – військовий медик і ветеран АТО Олександра Завальна та бандурист і учасник гурту ONUKA Євген Йовенко. Вони одягнені у традиційні святкові строї, які носили на Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Рівненщині, Закарпатті, Сумщині. Цей одяг – автентичний, він зберігся, попри Першу світову війну, колективізацію, голодомори, Другу світову війну, радянську епоху.

"Ми хочемо, аби всі відчули свою приналежність до народу із надзвичайно багатою національною історико-культурною спадщиною, хочемо підійняти дух, надихнути, втішити та сповнити людей надією", – розповідають творці фотопроєкту "Вільні".

Творці проєкту хотіли зберегти нашу спадщину, наші національні скарби, тому вирішили хоча б крихітну частинку увічнити на цих фото.

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