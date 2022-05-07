На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому
-
- 104
Українські митці створили спеціальний фотопроєкт "Вільні", щоб показати, який вигляд мали наші предки. На знимках можна розглядати традиційний український одяг кінця 19 – початку 20 століття з різних регіонів України.
Фотограф Дмитро Комісаренко, художник Данієль Скрипник та команда креаторів працювали разом над проєктом-присвятою архаїчній, неповторній та самобутній українській культурі.
І ще: "Російський корабель, йди на**й": Укрпошта випустила одяг з відомим зображенням
Моделі – це 6 українців, які зараз займаються волонтерством. Серед них – військовий медик і ветеран АТО Олександра Завальна та бандурист і учасник гурту ONUKA Євген Йовенко. Вони одягнені у традиційні святкові строї, які носили на Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Рівненщині, Закарпатті, Сумщині. Цей одяг – автентичний, він зберігся, попри Першу світову війну, колективізацію, голодомори, Другу світову війну, радянську епоху.
"Ми хочемо, аби всі відчули свою приналежність до народу із надзвичайно багатою національною історико-культурною спадщиною, хочемо підійняти дух, надихнути, втішити та сповнити людей надією", – розповідають творці фотопроєкту "Вільні".
Творці проєкту хотіли зберегти нашу спадщину, наші національні скарби, тому вирішили хоча б крихітну частинку увічнити на цих фото.
До теми: У продажі з'явилася NFT-колекція "Спадок": усі гроші підуть на допомогу українцям
- 07 травня
-
20:51United24: Володимир Зеленський запровадив круту ініціативу
-
20:21Дім Дракона: дивіться тизер приквела Гри престолів
-
19:49BikesForUkraine: в Україні запустили круту ініціативу для постраждалих від війни міст
-
19:20На Таймс-Сквер у Нью-Йорку з'явився заклик бойкотувати російський "День перемоги"
-
18:538 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:23Чим будуть особливі образи KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022
-
17:52Віталій Кличко розповів, коли можна буде повертатися до Києва
-
17:21В Україні запустили застосунок Lepta для взаємодопомоги в умовах війни
-
16:51Скільки часу знадобиться для відновлення зруйнованого Харкова: відповів Ігор Терехов
-
16:19Євген Клопотенко у Брюсселі приготує 500 літрів борщу задля допомоги Україні
-
15:4912-річний британець написав листа Володимирові Зеленському: що він йому відповів
-
15:22У Канаді з'явилася поштова марка на підтримку України
-
14:54У Telegram може з'явитися Premium-версія: у чому її особливості
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:24У Великобританії відбувся аукціон, на якому продали фліску Володимира Зеленського
-
13:51Авторка саундтреків до "Джокера" та "Чорнобиль" дасть концерт на підтримку України
-
13:22У кліпі американських реперів з'явилась українська паляниця з тризубом
-
12:54Квіти свободи: переможець "Україна має талант" Саід Джурді переспівав пісню Bella Ciao
-
12:24Український ювелірний бренд перерахує кошти на подарунки мамам захисників України
-
11:51Боже, яке кончене! Вікторія Булітко висміяла "етіх" у новій пісні
-
11:21Андрій Шевченко зіграє у матчі на підтримку України
-
10:54Андре Тан випустив патріотичні футболки, щоб допомогти постраждалим від війни
-
10:22Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому
-
09:54Картину Марії Примаченко продали на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ
- 07 травня
-
20:51United24: Володимир Зеленський запровадив круту ініціативу
-
18:23Чим будуть особливі образи KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022
-
15:4912-річний британець написав листа Володимирові Зеленському: що він йому відповів
-
13:22У кліпі американських реперів з'явилась українська паляниця з тризубом
-
10:22Фотопроєкт "Вільні": як виглядали наші предки 100 років тому
- 06 травня
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
- 05 травня
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- 04 травня
-
20:217-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ
-
18:20Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
14:21Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
-
10:22Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
- 03 травня
-
19:19Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії