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Степан Гіга та гурт "БУДЬМО" виступлять у Львові, частина коштів – на ЗСУ
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Степан Гіга та гурт "БУДЬМО" запрошують на свій концерт у Львові, частину коштів з якого віддадуть на потреби ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
3 липня о 17:00 в Центрі Довженка у Львові відбудеться концерт Народного артиста України Степана Гіги та вокального гурту "БУДЬМО". Захід буде проведено за підтримки БФ "Power of Peace" та ГО Міжнародна Асоціація Мистців, повідомили організатори VINIL Concert agency.
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Як відомо, за 10 років творчості Степан Гіга випустив три сольних альбоми, дві відеокасети з кліпами ("Друзі мої" та "Вулиця Наталі"), ще одну відеокасету – з врученням Золотого диску. Цікаво, що альбом "Вулиця Наталі" став для Степана Гіги доленосним – у 2002 році тиражі продажу сягнули мільйонної позначки. І як результат – Гіга першим в незалежній Україні отримав Золотий диск.
"Кращі шлягери, які підіймають бойовий дух в час війни! Частина вторгованих коштів, як завжди, перекажемо на підтримку війська та ВПО", – запрошують усіх шанувальників VINIL Concert agency.
"Будьмо" – прикарпатський естрадний вокальний гурт. Виконавці співають тільки українські пісні, які написали вони самі, а також відомі автори. Колектив був створений у 2008 році композитором Володимиром Домшинським при Інституті мистецтв, ПНУ ім. В. Стефаника, в Івано-Франківську. У складі колективу четверо вокалістів – це Микола Дутчак, Михайло Воробчук, Назар Левінський, та художній керівник гурту Ростислав Коваль.
Слухайте гурт "Будьмо" – Причарувала:
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