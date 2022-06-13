Львівська філармонія на благодійному ярмарку зібрала майже 150 000 грн для захисників

У Львові відбувся благодійний ярмарок, який організував колектив Львівської філармонії та філармонійного оркестру INSO-Lviv. До музикантів доєднались львівські ресторації, кав'ярні, кондитерські, митці та крафтові майстерні, як повідомили організатори.

На цьому заході також мала виступити Ніно Катамадзе, однак потяг Ніно через тривоги спізнився, тож артистка не встигла на ярмарок. Але її концерт відбудеться 17 червня у філармонії разом з INSO-Lviv та Ніколозом Рачвелі.

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Всі вторговані кошти перекажуть на допомогу ЗСУ.

До слова, ярмарок лиш частина благодійного збору. Весь тиждень (до 19 червня) на сторінці оркестру INSO-Lviv триватиме онлайн аукціон з найрізноманітнішими лотами: від зіркових зустрічей до автентичних вишиванок і ексклюзивних картин. Дізнатись більше про лоти та зробити власну ставку можна за ЦИМ посиланням.

"Ми не очікували такої кількості й активності серед відвідувачів. Ярмарок відвідали люди з усієї України. Діти несли заощадження, аби пожертвувати їх нашим захисникам. І дорослі й малеча з радістю слухали музику, писали листи захисникам, завдяки яким ми маємо можливість зустрічатись. Ми вдячні кожному, хто долучився до ярмарку солодощами, випічкою, сувенірами та майстеркласами, кожному, хто з нашої імпровізованої сцени творив музику, зокрема Львівській національній академічній чоловічій хоровій капелі "Дударик", Духовій капелі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, піаністам Оксані Рапіті та Мирославу Драгану та Джаз-бенду "Авангард", адже завдяки цій синергії добра нам вдалось зібрати 143 716 гривень. Усі кошти будуть передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність", – коментують подію у філармонії.

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