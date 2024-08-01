Став брендом: Херсонський кавун отримав географічне зазначення

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – Херсонський кавун. Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Міністерство економіки зокрема зазначає, що Херсонський кавун характеризується високим рівнем цукру і щільним мʼякушем, його шкірка зелена з блідо-зеленими смужками, а мʼякуш має колір від рожевого до насичено червоного.

Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни, – сказав заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

За його словами набуття Херсонським кавуном географічного зазначення надає виробникам додаткові переваги, які підвищать їхню конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках.

Так місцеві громади зможуть отримати додаткові податкові надходження, а для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

Херсонський кавун є прикладом того, як традиційні продукти можуть стати брендами, що представляють Україну на світовій арені, – зазначив Кіндратів.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників херсонського кавуна". Її представники зараз захищають Україну на фронті.

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