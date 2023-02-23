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Стало відомо, які українські зірки будуть ведучими Євробачення 2023 у Ліверпулі
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22 лютого організатори конкурсу Євробачення оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Дивіться їхні імена нижче.
Отже, ними стали українці Юлія Саніна і Тімур Мірошниченко, а також британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні. Про це повідомляє Радіо Максимум з посиланням на Суспільне.
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Юлія Саніна – одна з "тріо музичних суперзірок", які вестимуть також півфінали Євробачення 2023. Українська співачка доєднається до британок Ханни Веддінгхем та Аліші Діксон, і разом вони вестимуть два півфінали конкурсу, 9 та 11 травня.
Для мене велика честь вести Євробачення 2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", — каже Юлія Саніна.
Тімур Мірошниченко, незмінний ведучий Нацвідборів Євробачення та коментатор конкурсу Євробачення в Україні цьогоріч стане кореспондентом шоу в Ліверпулі. Він з'являтиметься у відеовставках під час прямих ефірів, а також мовитиме прямо з епіцентру подій, української коментаторської кабіни на арені Liverpool, пише видання.
Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!", — поділився Тімур Мірошниченко.
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