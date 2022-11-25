На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку
-
- 89
Хоч деякі знаки Зодіаку є доволі великодушними та мають приємний характер, але інколи для інших вони можуть бути дуже токсичними. Хто ж може перетворити стосунки у пекло на землі – дізнавайтесь далі.
Приховувати власні емоції, звинувачувати інших та ставити власні потреби понад усе – це особливості токсичних знаків Зодіаку. З ними краще дотримуватись здорової дистанції, адже такі люди часто навіть не розуміють, що можуть комусь шкодити. Астрологи розповіли, хто саме вважається найтоксичнішими серед знаків Зодіаку.
І ще: Кінець листопада стане особливим для цих знаків зодіаку: на них чекає винагорода
Овен
Цей легковажний і дещо запальник знак Вогню справді може бути впертим, як баран. Він схильний звинувачувати будь-кого, хто не розділяє його поглядів та бажань. Це часто переростає у гнів, що є дуже токсичним для близьких людей.
Близнюки
Цей товариський знак повітря може заважати іншим. За м'яким і приємним характером Близнюки схильні приховувати свої негативні емоції. Він також може бути дуже сварливим і висмоктувати енергію близьких йому людей. Коли останній стикається з ним, він тікає від ситуації й приймає політику страуса. Якщо він не запитає себе, Близнюк ризикує втратити людей, які бажають йому добра. Іноді доводиться стикатися з проблемами, щоб вирішити їх біля джерела.
Читайте також: Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
-
08:29Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
- 25 листопада
-
20:34"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"
-
19:35Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
17:28Прогноз на 26 листопада в Україні: синоптик розповіла, яку погоду варто очікувати
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:34Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку
-
15:31Коту під хвіст: 6 звичок, які зводять до мінімуму ефект від тренувань
-
14:3026 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
12:33"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською
-
11:34Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирний лапшевик
-
10:30У Києві з'явилася нова мініскульптура: це паляниця
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:30Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
- 24 листопада
-
17:26Перша в ЄС: відтепер у Бельгії легальний 4-денний робочий тиждень
-
16:31Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз
-
15:32Погода на 25 листопада в Україні: синоптик розповіла про зміни прогнозу
-
14:36Співачка KOLA розповіла про пережите у пісні "Листопад"
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
12:32Львів буде молодіжною столицею Європи у 2025 році
-
11:33Володимир Ярославський показав рецепт минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель
-
10:2825 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу