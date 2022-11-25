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Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку

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Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку - фото 1

Хоч деякі знаки Зодіаку є доволі великодушними та мають приємний характер, але інколи для інших вони можуть бути дуже токсичними. Хто ж може перетворити стосунки у пекло на землі – дізнавайтесь далі.

Приховувати власні емоції, звинувачувати інших та ставити власні потреби понад усе – це особливості токсичних знаків Зодіаку. З ними краще дотримуватись здорової дистанції, адже такі люди часто навіть не розуміють, що можуть комусь шкодити. Астрологи розповіли, хто саме вважається найтоксичнішими серед знаків Зодіаку.

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Овен

Цей легковажний і дещо запальник знак Вогню справді може бути впертим, як баран. Він схильний звинувачувати будь-кого, хто не розділяє його поглядів та бажань. Це часто переростає у гнів, що є дуже токсичним для близьких людей.

Близнюки

Цей товариський знак повітря може заважати іншим. За м'яким і приємним характером Близнюки схильні приховувати свої негативні емоції. Він також може бути дуже сварливим і висмоктувати енергію близьких йому людей. Коли останній стикається з ним, він тікає від ситуації й приймає політику страуса. Якщо він не запитає себе, Близнюк ризикує втратити людей, які бажають йому добра. Іноді доводиться стикатися з проблемами, щоб вирішити їх біля джерела.

Справжнє пекло для близьких: названо найтоксичніші знаки Зодіаку - фото 516263

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