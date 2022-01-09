Справжня зима повертається: погода в Україні 9 січня

9 січня в Україні продовжить втримається морозна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 січня, у неділю, у більшості областей країни очікуються снігопади, які місцями перейдуть у дощі. Тому варто готуватись до налипання мокрого снігу та ожеледиці. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

"На Півдні та Сході України у неділю - нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади. Температура повітря в більшості областей України вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3+8 градусів. Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати – очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Плюс – налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах. Вдень у неділю очікується 0, -1 градус. Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози (але не опади, опади – то в неділю)!", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +5+7

Сімферополь +6+8

Полтава 0+2

Суми 0-2

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя +2+4

Донецьк +4+6

Луганськ 0+2

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