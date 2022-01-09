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Справжня зима повертається: погода в Україні 9 січня

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Погода в Україні 6 січня - фото 1
Погода в Україні 6 січня / Pedro Sanz on Unsplash

9 січня в Україні продовжить втримається морозна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 січня, у неділю, у більшості областей країни очікуються снігопади, які місцями перейдуть у дощі. Тому варто готуватись до налипання мокрого снігу та ожеледиці. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

"На Півдні та Сході України у неділю - нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади. Температура повітря в більшості областей України вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3+8 градусів. Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Плюс налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах. Вдень у неділю очікується 0, -1 градус. Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози (але не опади, опади то в неділю)!", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Справжня зима повертається: погода в Україні 9 січня - фото 491386
  • Ужгород +1+3
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава 0+2
  • Суми 0-2
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ 0+2

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