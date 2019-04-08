ASUS готує до випуску свій смартфон-слайдер з 5G

Компанія ASUS може незабаром приєднатися до інших виробників смартфонів, які показали свої слайдери. Принаймні, про це свідчить добірка рендерів і фотографій прототипу. Ними поділився Еван Бласс, котрий регулярно ділиться правдивою інформацією про новинки IT-індустрії.

Інсайдер опублікував достатньо зображень потенційного флагманського слайдера ASUS, включно з "живими" фото раннього прототипа.

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Як і у випадку з Xiaomi Mi Mix 3 та Honor Magic 2 – двох найяскравіших смартфонів-слайдерів – варіант ASUS використовує механізм з розсуванням по вертикальній осі.

Особливістю конструкції новинки від ASUS є те, що верхній блок з екраном їздить в обидві сторони: вверх і вниз. Зсуванням донизу відкривається доступ до фронтальної камери, а вверх – до динаміка. При цьому нижня рамка у смартфона є доволі широкою.

Також на фото можна побачити здвоєну основну камеру та сканер відбитків пальців на задній панелі. Ще одна особливість, на якій наголосив інсайдер, – підтримка 5G.

Наскільки практичним виявиться такий дизайн, можна буде сказати лише після того, як він вийде у масовий продаж, якщо це відбудеться. Наразі – це лише розробка, яка може ніколи не втілитися у реальне життя.

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