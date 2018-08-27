Справжній детектив: вийшов тизер нового сезону

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс розслідує справу про викрадення дитини.

У мережі з'явився перший тизер-трейлер третього сезону серіалу "Справжній детектив". Відео в неділю, 26 серпня, було опубліковано на сторінці каналу HBO на YouTube.

І ще: ТОП-8 найкращих серіалів 2018 для дорослих, які не розчарують

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини.

Сценаристом сезону виступив творець "Справжнього детектива" Нік Піццолатто. Новий сезон серіалу вийде на екрани в січні 2019 року.

Справжній детектив: трейлер нового сезону

Читайте також: Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити