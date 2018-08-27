Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Справжній детектив: вийшов тизер нового сезону

  • 30
Справжній детектив 3 - фото 1
Справжній детектив 3 / 2kino

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс розслідує справу про викрадення дитини.

У мережі з'явився перший тизер-трейлер третього сезону серіалу "Справжній детектив". Відео в неділю, 26 серпня, було опубліковано на сторінці каналу HBO на YouTube.

І ще: ТОП-8 найкращих серіалів 2018 для дорослих, які не розчарують

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини.

Сценаристом сезону виступив творець "Справжнього детектива" Нік Піццолатто. Новий сезон серіалу вийде на екрани в січні 2019 року.

Справжній детектив: трейлер нового сезону

Читайте також: Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1739
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Серіали