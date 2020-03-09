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Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
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Гороскоп на цей тиждень для представників різних знаків Зодіаку складено на основі цитат з культових фільмів "Назад у майбутнє". Дізнайтеся, що чекає саме вас 9– 15 березня 2020!
Новий тиждень березня буде доволі насиченим у багатьох представників різних знаків Зодіаку. Цього разу прогноз складено з цитатами з фільмів "Назад у майбутнє". Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
"Там, куди ми відправляємось, дороги нам не знадобляться".
Інколи життя буває надто непередбачуваним, тому не варто намагатись розпланувати все. Довіртесь долі та обирайте найкращі варіанти з тих, що вона вам пропонує. Врешті, ваше життя невдовзі зміниться на краще, тому розслабтесь та більше тіштесь дрібницям.
Телець
"Ніхто не повинен знати багато про своє майбутнє".
Ви хочете встигнути усе на світі та розпланувати своє життя так чітко, що це перетворюється у місію неможливу. Не намагайтесь заглянути за завісу завтрашнього дня, адже варто запам'ятовувати моменти сьогодення. Тому дозволяйте собі відпочивати і не думати про справи.
Близнюки
"Мене привела до тебе...ходьба".
В чому секрет будь-якого успіху? До нього потрібно йти - от і все. Тому трішки менше приділяйте часу на мрії і трішки більше працюйте над їх реалізацією. Ви здатні звернути гори, але для цього варто зробити хоча б кілька кроків. Звісно ж, спочатку це складно, але далі буде легше.
Рак
"— Так, важкий випадок.
— Вага тут абсолютно ні при чому"
Почуття гумору точно вам знадобиться цього тижня, адже буде чимало непередбачуваних моментів. Це не означає, що варто готуватись до найгіршого, але гарний настрій допоможе відчинити чимало нових дверей. Тому будьте гнучкими та не забувайте про гумор.
Лев
"Напевно, ви ще не готові до такої музики, але вашим дітям вона сподобається".
Інколи ви буваєте надто старомодними і це не грає вам на руку. Життя вимагає пристосовувань та постійного руху, тож не зупиняйтесь на шляху до саморозвитку. До того ж, інші люди також мають право мати іншу думку. Навіть, якщо вона вам не подобається.
Діва
"Він ідіот. І батьки в нього, напевно, ідіоти. Лоррейн, якщо у тебе будуть такі діти, на поріг не пущу!"
Інколи ви не можете втримати потік думок та озвучуєте їх, а потім отримуєте за це не завжди приємні речі. Тому спробуйте кілька разів обдумувати все, що хочете сказати. Цього тижня це піде вам на користь. І, звісно ж, підтримуйте гарний настрій і не піддавайтесь негативним емоціям.
Терези
"Ваше майбутнє ще не написане. І жодне! Майбутнє таке, яким ви його зробите самі. Тому старайтесь!"
Новий тиждень - нові виклики і нові бажання. Тому не бійтесь робити щось невідоме, адже лише від вас залежить, чи буде взагалі результат. Уявіть себе за 5 років та докладайте зусиль, щоб реалізувати власний ідеал. Хай це буде для вас найкращою мотивацією.
Скорпіон
" — Це неможливо!
— Це наука!"
Скорпіони бувають надто практичними та серйозними, тому їм складно повірити у щось вище, аніж дозволяє їхня уява. Новий тиждень стане приводом відкрити для себе щось нове, розширити світогляд. Не чиніть опір перед тим, чого не розумієте.
Стрілець
"— Вона хоче, щоб ти був пристойним.
— Поганенько у мене вдається."
Ваша харизматичність не викликає запитань, але бажання постійно ламати правила - не найкраща риса. Ви постійно метаєтесь між станами переоцінки та недооцінювання власних сил, тому спробуйте знайти щось середнє. Ставте нові цілі та вигадайте собі мотивацію.
Козеріг
"— Я буду мером, я буду найвпливовішою людиною! І я очищу місто!
— Добре, але спершу підмети підлогу."
Для того, щоб досягти успіху, потрібно рухатись у напрямку до мети, а не просто чекати, коли він впаде на голову. Складайте плани, випробовуйте свої сили та не соромтесь починати з чогось маленького. Будь-яка велика ціль потребує менших підцілей.
Водолій
"— Скільки він вже випив?
— Жодної. Це перша і від до неї навіть не доторкнувся. Йому подобається її тримати".
Мало хто може встояти перед вашою усмішкою та уміння зацікавлювати будь-якого співрозмовника. Інколи ви перегинаєте палку з акторськими уміннями, що викликає доволі неоднозначні емоції в оточення. Але хіба можна вас у цьому звинувачувати.
Риби
"— Ти кого назвав недоумком, недоумок?"
Часто ви засуджуєте людей саме через ті риси, які маєте самі. Тож замисліться над тим, аби виправити якісь нюанси у себе, а вже тоді гучно розповідати, як хтось вас бісить. Присвятіть тиждень вивченню внутрішнього "я" та загальному саморозвитку.
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