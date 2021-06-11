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Справжні лицеміри: знаки Зодіаку, з якими варто бути обачними
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Деяким людям вдається з легкістю підлаштовуватись під ситуацію та приміряти маски. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найчастіше поводяться лицемірно.
Навряд чи хоч хтось у своєму житті ніколи не брехав, але представники цих знаків Зодіаку настільки вміло можуть обвести навколо пальця, що їх майже неможливо упіймати на обмані. Але це не скасовує того, що є трійка найлицемірніших знаків Зодіаку, передає slovofraza.
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- Водолій. Хоч таких людей неможливо упіймати на лицемірстві, але вони часто бувають дволикими. Їм не подобається брехня, але обманювати людей вдається доволі легко. Насправді причиною для цього є бажання підтримувати гарні стосунки з усіма, а також уникати конфліктів.
- Стрілець. Представники цього знаку Зодіаку намагаються прорахувати розвиток будь-якої ситуацію, тож з легкістю виходять сухими з води навіть тоді, коли це майже неможливо. Тому їхнє лицемірство є доволі усвідомленим, коли Стрільці мають чіткі цілі та готові використовувати для їх досягнення будь-які методи.
- Близнюки. Сама природа розпорядилась так, що всередині у них борються дві особистості, тож справді можуть здаватись дволикими. Часто їхній внутрішній світ відрізняється від того, що можна побачити ззовні. Так само швидко у них змінюються бажання, цілі та пріоритети. Але до такої активності у житті легко звикнути.
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