Науковці розповіли, чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

Учені з Університетського коледжу Лондона провели дослідження, результати якого надихають жінок не відмовлятися від регулярного інтиму. Чому ж представницям прекрасної статі не слід уникати сексу, читайте далі.

Виявилося, що жінки, які регулярно займаються сексом, можуть відтермінувати менопаузу на кілька років. Аби дійти до такого висновку науковці провели дослідження, яке тривало десять років.

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З'ясувалося, що у жінок, які займалися сексом раз на місяць або рідше, менопауза наступала раніше, ніж у тих, хто займався сексом щонайменше раз на тиждень. Відповідно, і вікові проблеми зі здоров'ям у них починалися раніше. При цьому до сексуальної активності віднесли і мастурбацію.

Регулярне заняття сексом суттєво відтерміновує менопаузу

У дослідженні взяли участь близько трьох тисяч жінок – у 54% не спостерігалося симптомів менопаузи, 46% відчували деякі симптоми. За десять років спостережень менопауза почалася у 45% жінок, у середньому у віці 52 років.

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