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Співробітник Google розповів, якою буде "солодка" назва нового Android 11
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Починаючи з Android 10 компанія Google відмовилася від присвоєння новим версіям "зеленого робота" назв на честь різних солодощів. Але як з'ясувалося, самі розробники операційної системи продовжують слідувати цій традиції, про що розповів представник пошукового гіганта.
На YouTube-каналі All About Android вийшло півторагодинне відео, присвячене Android 11 й іншими новинам світу мобільних технологій.
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Поділитися раніше невідомими подробицями про нову версію "зеленої" операційної системи погодився віце-президент з розробки Android Дейв Берк. Під час розмови він розповів, що всередині Google вони продовжують використовувати "солодкі" назви для нових версій Android. Оскільки Android 11 відповідно до алфавітного порядку позначається буквою R, то для кодової назви вибрали Red Velvet Cake або торт "Червоний оксамит".
Представник Google також натякнув, що стосовно Android 11 у них ще є кілька сюрпризів. За його словами, в останній бета-версії доступні не всі функції, які з'являться на релізі. Про деякі з них ми дізнаємося вже в найближчі тижні.
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