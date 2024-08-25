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Співробітник Amazon півтора року майже нічого не робив: скільки йому заплатили за це
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Старший співробітник Amazon викликав обурення і недовіру після того, як зізнався на анонімному форумі Blind. Він розповів, що останні півтора року практично нічого не робив.
Але при цьому отримував чималу зарплату в розмірі 3 крори (370 000 рупій – близько 4400 доларів) на рік. Про це пише видання ET Now.
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Працівник, який має звання старшого технічного менеджера програм (TPM), у своєму дописі стверджує, що прийшов в Amazon з чітким наміром "нічого не робити", доки його не включать до Плану покращення ефективності (PIP). Його пост на Blind, який відтоді став вірусним, містить відверту розповідь про те, як йому вдавалося залишатися непоміченим, виконуючи при цьому мінімальну роботу.
У дописі працівник детально описав свій шокуючий підхід до роботи: "1,5 року в Amazon, і я не зробив жодної роботи. Скільки я ще протримаюсь? Я приєднався до Amazon 1,5 року тому після того, як потрапив під скорочення в Google. Я прийшов з наміром нічого не робити, отримувати безкоштовні гроші і врешті-решт бути звільненим".
Він розповів, що його робоче навантаження складало лише вісім годин на тиждень, які він проводив переважно на зустрічах.
Чоловік майстерно уникав робочих завдань / Фото senivpetro
Без перебільшення, я мав 0 кінгпін-цілей (процес досягнення цілей Amazon), вирішив 7 тікетів і доставив 1 автоматизовану інформаційну панель, яку я створив за допомогою ChatGPT за 3 дні (але сказав, що на це пішло 3 місяці),
– написав він.
Співробітник також зізнався, що його основний щоденний обов'язок полягав у тому, щоб говорити "ні" іншим командам, які хотіли співпрацювати з його командою. Він стратегічно перекладав 95% або більше інтеграційної роботи на інших, уникаючи таким чином відповідальності та важливих завдань. "Зараз я щодня відмовляю іншим командам, які хочуть інтегруватися з моєю командою або взяти на себе 95%+ інтеграційної роботи:
"Мені не повідомляли про жодні загрози, які мене очікують. Скільки я ще протримаюсь?" – запитує він.
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Користувачі у мережі приголомшені. Причому деякі з них навіть підтримують цього співробітника.
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