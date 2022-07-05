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Співачка KATYA GROYS випустила зворушливу пісню "Ціною своїх дітей"
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Співачка KATYA GROYS презентує пісню та відеороботу "Ціною своїх дітей". Режисером відео став Антон Шатохін, а знімання пройшли у Пирогово та у київській студії. Слухайте щемливу пісню!
Пісню "Ціною своїх дітей" написали в Києві під час війни. Авторами музики та слів стали Катя Гройс та Андрій Хорисенко. М'який тембр співачки із легким вкрапленням соул-звучання, відмінне володіння голосом та фактурна манера виконання поєднуються із лірикою пісні, сповненої символізмом, драматичністю та вірою в перемогу.
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24 лютого 2022 року росія напала на Україну. За 4 місяці повномасштабної війни загинуло 345 дітей, 948 дітей – постраждали.
Кліп, який артистка знімала з режисером Антоном Шатохіним, з одного боку – простий, але метафоричний. Співачка у чорно-білому образі та у темній кімнаті із димом – це символ страждання кожної людини, яка опинилася самотньою в важкий психологічних обставинах, коли не розумієш, що відбувається із твоїми близькими та ти чекаєш смс "Ну як ти там?".
"Емоції та біль, які я пережила за час війни, я вклала в музику: мелодію, гітарні партії, звуки фортепіано… Це пісня про те, що пережив кожен українець під час війни. Кожна людина пройшла свої випробування – хтось сидів у бомбосховищі, намагаючись врятувати своє життя, у когось повністю було зруйноване життя та все, що він здобував протягом свого життя – дехто втратив роботу, а інші власний дім. Нас всіх життя розкидало в різні сторони – комусь довелося покинути рідну домівку та опинитися в чужому місті, а інші розпочали життя з нуля в чужій країні. А хтось заплатив за все ціною своїх дітей... Це найбільша та найстрашніша плата за все, тому що діти – це наша надія та майбутнє", – розповідає KATYA GROYS.
За задумом режисера, артистка переживає свої емоції та біль в темній кімнаті, що є алюзією на бомбосховище. Чорна кімната – це внутрішні та зовнішні випробування людей, які вони переживають самостійно. Долаючи внутрішні переживання, артистка та виходить у ліс, що є символом подолання всіх перешкод на своєму шляху. Кожна людина дійде до свого світлого майбутнього, але інколи, на жаль, дуже дорогою ціною – своїх дітей. Долаючи багато перешкод на своєму шляху, піднімаючись на свою Голгофу, співачка знаходить очищення у рідних місцях та зустрічає маленьку дівчинку – символ надії та світлого майбутнього України.
"Ця пісня повністю показує мої емоції та емоції кожного українця, що пережив війну в Україні. Наш народ нездоланний та непереможний! За період війни ми встигли пожити в різних містах та країнах, але все одно ми повертаємося до рідних домівок. Ми один одному браття та сестри. Ми один за одного стіною. Ми підтримаємо та ніколи не залишимо один одного в біді. А за дітей ми готові віддати ціле життя! Ми обов’язково переможемо!", – говорить KATYA GROYS.
Слухати пісню KATYA GROYS – Ціною своїх дітей:
Слова пісні KATYA GROYS – Ціною своїх дітей:
Ціною своїх дітей
Ми захищаємо країну
Кожен за неї піде
Втомлену віддану вільну
Знаєш тут стільки людей
Ті що готові до бою
І давай після війни
Зустрінемося з тобою
Кожен дотик
Стає все більше цінним
Мені б напроти твої очі
А не ці чужі стіни
Кляті сирени знову
Замінять колискову
Може не випадково
Нас розділила війна
Напишу ну як ти там?
Зараз Більше ніж слова
Запізнилася весна
Заблукали почуття
Напишу ну як ти там?
Трохи сумно та нехай
Поки збережу у снах
Поцілунок на вустах
В наш дім і без запрошень
Чужі принесли зброю
Той хто був ледве знайомий
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