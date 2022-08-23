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Співачка BATURA презентувала пісню "Мій бій" про вільну націю
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Співачка BATURA, автор усіх своїх пісень, представила нову прем'єру – трек "Мій бій". Слухайте пісню про кожного з нас!
Боротьба за свободу є в генетичному коді кожного Українця! Українці – вільнолюбна та вільна нація. А після 24 лютого стали найсміливішою нацією світу. Пісня "Мій Бій" про боротьбу за добро, за майбутнє, за життя!
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Всі гроші від монетизації своєї музики співачка направить у фонд.
Трек "Мій Бій" з'явився у перші дні повномасштабного вторгнення. Текст та мелодія пісні прийшли співачці одного ранку, коли війська рашистів наступали на Київ.
Я так свято вірю в перемогу України, що вся пісня сповнена впевненості та рішучості. Як ми захочемо – так і буде. Бог з нами. Тоді хто може бути проти нас?", – зазначає виконавиця.
BATURA вирішила боротися не лише на культурному фронті, а і на військовому – тому створила благодійний фонд допомоги армії "Новий Світ Україна". Військове спорядження, оптика, дрони, автомобілі, медикаменти – головні напрямки роботи по забезпеченню війська.
Моя родина походить із Західної України, два прадідусі були репресовані, а їх діти, мої дідусі, виросли безбатченками. Пам'ять про масові репресії українців російськими совєтами – це біль мого роду, що все життя був зі мною. Моя родина завжди знала, що таке боротьба за свободу, тому з самого дитинства я розуміла, якими важкими втратами та горем ми вибороли незалежність України. "Мій бій" – це життєствердна пісня, ода боротьбі за свободу, яка в генах кожного Українця", – розповіла співачка.
Зібрати 1 000 000 гривень на 10 дронів DJI – головне завдання фонду сьогодні, щоб зберегти життя наших військових. Потрібно закупити усе необхідне для їх ефективної протидії ворогу. Адже поки вони живі – ми в безпеці.
Відео на трек "Мій Бій" зняли у серці Києва – на Майдані Незалежності, який є символом боротьби українського народу за свободу. Також залучені Софіївська та Михайлівська площі, які є для співачки неймовірними місцями сили. До монтажу увійшли кадри сильної та незламної авіації України: сталеві пташки та воїни світла, що ними керують. Українська армія сильна як ніколи й вона обов'язково поверне життя в кожен куточок нашої Батьківщини.
Слухати пісню BATURA – Мій Бій:
Слова пісні BATURA – Мій Бій:
Як захочу, як почую, як полину вітром в даль
Як повію, як затанцюю і зітру твою печаль,
Як заплачу, як заридаю, і почорніють небеса,
Як засміюся, як загуляю, і розгуляється гроза!
ЦЕ МІЙ БІЙ! ЦЕ МОЯ СВОБОДА!
ЦЕ МІЙ БІЙ! ПОРАЗКА – ПЕРЕМОГА!
ЦЕ ВСЕ МОЄ!
НЕ СТЕРТИ, НЕ ЗАБРАТИ!
ГРІХИ МОЇ І МОЇ РОЗПЛАТИ
Це мій бій!
Це моя свобода!
Це мій бій!
Це моя свобода!
Як намрію – так і буде, зірка з неба – вона моя,
Серце скаже, а я повірю, і відгукнуться небеса,
Ти розкажеш всім навколо все про мене – я жива,
Я боролася з печаллю, і тепер я перемогла!
Це мій бій!
Це моя свобода!
Це мій бій!
Це моя свобода!
ЦЕ МІЙ БІЙ! ЦЕ МОЯ СВОБОДА!
ЦЕ МІЙ БІЙ! ПОРАЗКА – ПЕРЕМОГА!
ЦЕ ВСЕ МОЄ!
НЕ СТЕРТИ, НЕ ЗАБРАТИ!
ГРІХИ МОЇ І МОЇ РОЗПЛАТИ
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