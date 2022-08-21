Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня

21 серпня в Україні переважатиме справді літня погода з високою температурою повітря та локальними дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

21 серпня, у неділю, майже по всій країні втримається сонячна та тепла погода. Винятком стануть дощі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, місцями у центральних, а також на Харківщині та на півдні Криму. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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21-го серпня в Україні буде справжня літня погода. Максимальна денна температура повітря становитиме +24+29 градусів. На Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині місцями +21+24, свіжіше. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси. У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. Дощ з грозою у столиці не очікується, – додала вона.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Чернівці +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Кропивницький +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +28+30

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