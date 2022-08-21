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Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня
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21 серпня в Україні переважатиме справді літня погода з високою температурою повітря та локальними дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.
21 серпня, у неділю, майже по всій країні втримається сонячна та тепла погода. Винятком стануть дощі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, місцями у центральних, а також на Харківщині та на півдні Криму. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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21-го серпня в Україні буде справжня літня погода. Максимальна денна температура повітря становитиме +24+29 градусів. На Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині місцями +21+24, свіжіше. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси. У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. Дощ з грозою у столиці не очікується, – додала вона.
Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Чернівці +24+26
- Тернопіль +25+27
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +25+27
- Житомир +25+27
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Кропивницький +26+28
- Миколаїв +27+29
- Одеса +26+28
- Херсон +27+29
- Сімферополь +27+29
- Полтава +26+28
- Суми +25+27
- Харків +26+28
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +26+28
- Луганськ +28+30
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