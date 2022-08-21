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Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня

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Прогноз погоди на 21 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 21 серпня 2022 в Україні / Kevin Schmid on Unsplash

21 серпня в Україні переважатиме справді літня погода з високою температурою повітря та локальними дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

21 серпня, у неділю, майже по всій країні втримається сонячна та тепла погода. Винятком стануть дощі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, місцями у центральних, а також на Харківщині та на півдні Криму. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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21-го серпня в Україні буде справжня літня погода. Максимальна денна температура повітря становитиме +24+29 градусів. На Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині місцями +21+24, свіжіше. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси. У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. Дощ з грозою у столиці не очікується, – додала вона.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня - фото 511771
  • Ужгород +29+31
  • Львів +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +28+30

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