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Спека та короткочасні дощі: погода 29 травня

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Погода на 29 травня - фото 1
Погода на 29 травня

29 травня в Україні буде справді літня погода зі спекою, однак місця пройдуть короткочасні дощі з грозами і навіть з градом. детальніше про погоду на завтра читайте далі.

29 травня, у середу, у більшості областей країни буде сухо та сонячно, а повітря вдень прогріється до +25+31. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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"Максимум якісь хмарки серед дня побігають, але нічого мокрого вони не створять. Чого не можна сказати про західну частину України. Там 29-го травня йтимуть знову короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі шквали та град. І, відповідно, температура повітря на Заході очікується нижчою, +21+24 градуси", – пояснила вона. Також завтра втримається і сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.

У Києві 29 травня втримається спека та малохмарна погода до +26+28. Однак вже з 31 травня і до 2 червня у столицю повернуться дощі та незначне похолодання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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