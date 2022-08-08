Спека повертається: яку погоду очікувати в Україні 9 серпня

9 серпня майже по всій країні переважатиме спекотна та суха погода, але у кількох областях затримаються дощі з градом та шквалами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

9 серпня, у вівторок, найнижча температура очікується у західних областях - до +20+26. На решті території повітря прогріється до +25+29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали. Опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, окрім Волині. На решті території України буде сухо, хіба що ввечері у вівторок є ймовірність локальних дощів на Черкащині та Полтавщині, - додала вона.

У Києві 9 серпня переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, а середня температура вдень складе +24+25.

Прогноз погоди на 9 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+22

Івано-Франківськ +22+22

Чернівці +22+22

Тернопіль +24+26

Рівне +22+22

Луцьк +22+22

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +28+30

Кропивницький +28+30

Миколаїв +32+34

Одеса +32+34

Херсон +32+34

Сімферополь +32+34

Полтава +28+30

Суми +24+26

Харків +34+36

Дніпро +28+30

Запоріжжя +30+32

Донецьк +34+36

Луганськ +34+36

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