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Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня

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Прогноз погоди на 22 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 22 серпня 2022 в Україні / Alex Meier on Unsplash

22 серпня майже по всій країні втримається сонячна та спекотна погода, але кілька областей стануть винятком. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 серпня, у понеділок, температура повітря дійде до позначок у +28+33, спекотніше буде у східних та у південних областях – до +32+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, така спека втримається упродовж найближчого часу, включно з Днем Незалежності України.

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22-го серпня в Україні істотні дощі малоймовірні, хіба що в Карпатах та вночі у центральних областях пройдуть невеликі, з грозами. У Києві 22-го серпня – без опадів. Максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів. На День Прапора в Україні очікується суха погода з температурою повітря +28+34 градуси. В Карпатах трохи погуляють дощики. На День Незалежності в Україні скрізь – сонце та протягом дня +28+34 градуси. Ввечері грозові дощі пройдуть на Закарпатті та в Карпатах, – додала вона.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня - фото 511782
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Чернівці +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Кропивницький +28+30
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

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