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Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня
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22 серпня майже по всій країні втримається сонячна та спекотна погода, але кілька областей стануть винятком. Детальний прогноз по містах читайте далі.
22 серпня, у понеділок, температура повітря дійде до позначок у +28+33, спекотніше буде у східних та у південних областях – до +32+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, така спека втримається упродовж найближчого часу, включно з Днем Незалежності України.
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22-го серпня в Україні істотні дощі малоймовірні, хіба що в Карпатах та вночі у центральних областях пройдуть невеликі, з грозами. У Києві 22-го серпня – без опадів. Максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів. На День Прапора в Україні очікується суха погода з температурою повітря +28+34 градуси. В Карпатах трохи погуляють дощики. На День Незалежності в Україні скрізь – сонце та протягом дня +28+34 градуси. Ввечері грозові дощі пройдуть на Закарпатті та в Карпатах, – додала вона.
Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +25+27
- Івано-Франківськ +24+26
- Чернівці +26+28
- Тернопіль +26+28
- Рівне +27+29
- Луцьк +26+28
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +27+29
- Житомир +28+30
- Чернігів +28+30
- Черкаси +28+30
- Кропивницький +28+30
- Миколаїв +31+33
- Одеса +28+30
- Херсон +31+33
- Сімферополь +30+32
- Полтава +29+31
- Суми +28+30
- Харків +30+32
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +32+34
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