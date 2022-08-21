Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня

22 серпня майже по всій країні втримається сонячна та спекотна погода, але кілька областей стануть винятком. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 серпня, у понеділок, температура повітря дійде до позначок у +28+33, спекотніше буде у східних та у південних областях – до +32+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, така спека втримається упродовж найближчого часу, включно з Днем Незалежності України.

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22-го серпня в Україні істотні дощі малоймовірні, хіба що в Карпатах та вночі у центральних областях пройдуть невеликі, з грозами. У Києві 22-го серпня – без опадів. Максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів. На День Прапора в Україні очікується суха погода з температурою повітря +28+34 градуси. В Карпатах трохи погуляють дощики. На День Незалежності в Україні скрізь – сонце та протягом дня +28+34 градуси. Ввечері грозові дощі пройдуть на Закарпатті та в Карпатах, – додала вона.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Чернівці +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +27+29

Луцьк +26+28

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +28+30

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Кропивницький +28+30

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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