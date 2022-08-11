Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня

12 серпня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря знизиться до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

12 серпня, у п'ятницю, спека відступить з південних і східних областей, де вдень очікується до +26+31. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура в Україні складе +24+28.

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Дощі ходитимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. Вдень на північному сході світитиме сонце. При дощах можливі грози та поривчастий вітер. У Києві 12-го серпня також місцями дощ, гроза. Стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться близько +25 градусів. Кому холодно, якраз ближче до Маковія скрізь температура повітря підвищиться на кілька градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Чернівці +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Кропивницький +5+27

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +32+34

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