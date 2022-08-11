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Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня

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Прогноз погоди на 12 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 12 серпня 2022 в Україні / Kris Atomic on Unsplash

12 серпня в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря знизиться до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

12 серпня, у п'ятницю, спека відступить з південних і східних областей, де вдень очікується до +26+31. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура в Україні складе +24+28.

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Дощі ходитимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. Вдень на північному сході світитиме сонце. При дощах можливі грози та поривчастий вітер. У Києві 12-го серпня також місцями дощ, гроза. Стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться близько +25 градусів. Кому холодно, якраз ближче до Маковія скрізь температура повітря підвищиться на кілька градусів, додала вона.

Прогноз погоди на 12 серпня у містах України:

Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня - фото 511297
  • Ужгород +27+29
  • Львів +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +5+27
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +32+34

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