Soul of Ukraine: одеська парфумерка створила аромат, який присвятила Батьківщині

Парфумер Ольга Юрченко створила аромат, який присвятила Україні. Також вона засновниця одеського бренду нішевих ароматів "Soul of Mine", а назва нового парфуму – "Soul of Ukraine", що співзвучно із брендом. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

За словами Ольги Юрченко, цей аромат є розповіддю про Україну парфумерною мовою. В основі парфуму "Soul of Ukraine" є унікальна база: рідкісні види ірису, імбиру, мускусу, ванілі, цитрусові акорди, троянда і сандал.

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Кошти від продажу перекажуть на допомогу дітям, які постраждали від війни.

Також "Soul of Ukraine" має унікальний флакон із зображенням, яке створила Леся Верба, художниця з Одеси. Цей малюнок втілює сучасну Україну. До слова, його хочуть втілити у стінопис на одній з будівель США.

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