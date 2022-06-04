Картину всесвітньо відомого українського художника продали на аукціоні за рекордну суму

Картину художника Івана Марчука продали на благодійному аукціоні "Art can help" за суму, яка стала рекордною для сучасного українського мистецтва. Аукціонний дім Goldens, який організував цей аукціон, виставив також роботи й інших українських митців.

Картина "Сад спокуси" – натюрморт авторства пензля Івана Марчука. Роботу генія разом із податками продали за рекордні 120 000 доларів.

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До цього випадку картини живих українських митців ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі гроші. Про це повідомили у фонді "Повернись живим". Відомо, що 50% від вторгованих коштів аукціону передадуть цьому фонду.

Разом з цією картиною ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. На аукціон ще виставили роботи Марії Примаченко Любові Панченко та Алли Горської.

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