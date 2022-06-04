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Картину всесвітньо відомого українського художника продали на аукціоні за рекордну суму
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Картину художника Івана Марчука продали на благодійному аукціоні "Art can help" за суму, яка стала рекордною для сучасного українського мистецтва. Аукціонний дім Goldens, який організував цей аукціон, виставив також роботи й інших українських митців.
Картина "Сад спокуси" – натюрморт авторства пензля Івана Марчука. Роботу генія разом із податками продали за рекордні 120 000 доларів.
І ще: Всесвітньо відомий український художник створив картину про війну
До цього випадку картини живих українських митців ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі гроші. Про це повідомили у фонді "Повернись живим". Відомо, що 50% від вторгованих коштів аукціону передадуть цьому фонду.
Разом з цією картиною ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. На аукціон ще виставили роботи Марії Примаченко Любові Панченко та Алли Горської.
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