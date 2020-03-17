Соліст The Killers виклав відео, на якому він миє руки, але його розкритикували

Вокаліст гурту The Killers Брендон Флауерс опублікував відео, на якому миє руки під знамениту пісню Mr. Brightside. За лічені години ролик переглянули понад 2,67 млн разів.

Відео з вокалістом The Killers не лише зібрав мільйони прихильників гурту, а й став чи не найкращим прикладом для наслідування. Коментатори жартома пишуть, що це найтриваліше миття рук в історії.

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Але є і ті, хто незадоволений тим, що Флауерс витрачає занадто багато води: він не закривав кран, коли його руки були не під водою. Користувачі звинуватили його в марнотратності ще й через те, що вода лилася всі 34 секунди відео.

Коронавірус не вб'є нас, а ось бездумна трата води – так. Будь ласка, закрий кран, – пишуть музикантові.

Mr. Brightside – одна з перших пісень The Killers (і найвідоміша), яка увійшла в їх перший студійний альбом Hot Fuss (2004). Композицію написали Брендон Флауерс і гітарист Дейв Кюнінг.

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