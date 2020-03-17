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Соліст The Killers виклав відео, на якому він миє руки, але його розкритикували
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Вокаліст гурту The Killers Брендон Флауерс опублікував відео, на якому миє руки під знамениту пісню Mr. Brightside. За лічені години ролик переглянули понад 2,67 млн разів.
Відео з вокалістом The Killers не лише зібрав мільйони прихильників гурту, а й став чи не найкращим прикладом для наслідування. Коментатори жартома пишуть, що це найтриваліше миття рук в історії.
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Але є і ті, хто незадоволений тим, що Флауерс витрачає занадто багато води: він не закривав кран, коли його руки були не під водою. Користувачі звинуватили його в марнотратності ще й через те, що вода лилася всі 34 секунди відео.
Коронавірус не вб'є нас, а ось бездумна трата води – так. Будь ласка, закрий кран, – пишуть музикантові.
Mr. Brightside – одна з перших пісень The Killers (і найвідоміша), яка увійшла в їх перший студійний альбом Hot Fuss (2004). Композицію написали Брендон Флауерс і гітарист Дейв Кюнінг.
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