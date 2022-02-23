Соцмережа Дональда Трампа побила рекорди завантажування у США

20 лютого в App Store з'явився додаток Truth Social – нова соцмережа Дональда Трампа. За добу програму завантажила рекордна кількість користувачів.

Після запуску Truth Social багато американців взялися завантажувати програму в App Store, пише Reuters. Юзери, які встановили соцмережу на свій смартфон, скаржилися на те, що вона має проблеми з реєстрацією облікового запису. Інші ж повідомили про те, що нескінченно перебувають у списку очікування.

До слова: Дональд Трамп опублікував перше повідомлення у власній соцмережі

Попри те, що соцмережа некоректно працює, вона стала лідером завантаження серед безкоштовних додатків в App Store у США. Зараз доступ до Truth Social має обмежена кількість користувачів в Америці.

Наша мета, яку, я думаю, ми досягнемо до кінця березня, – повністю функціонувати принаймні у США, – заявив глава Trump Media & Technology Group Девін Нуньєс.

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