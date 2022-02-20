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Дональд Трамп опублікував перше повідомлення у власній соцмережі

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп опублікував перше повідомлення у розробленій за власною ініціативою соціальної мережі TRUTH Social. Колишній американський очільник заінтригував публіку зустріччю.

Так, Дональд Трамп-молодший поширив у себе в Twitter скріншот повідомлення свого батька, колишнього президента США у TRUTH Social (Соцмережа правди").

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Приготуйтеся! Ваш улюблений президент незабаром зустрінеться з вами, – написав експрезидент у першому дописі.

У жовтні 2021 року Трамп, акаунти якого заблокували більшість соцмереж після штурму Капітолію 6 січня 2021 року, оголосив про створення власної соцмережі Truth Social. Соціальній мережі вдалося залучити 1 мільярд доларів від групи інвесторів. Очікується, що платформа буде доступна для користувачів із 21 лютого.

Зовні дітище Трампа нагадує Twitter. Ба більше, сторінки профілів та основні канали розташовані у тих самих місцях, що й у популярної соцмережі.

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