Сніг та серйозне похолодання: синоптик розповіла про погоду 17 листопада

17 листопада циклон з атмосферним фронтом принесе в Україну похолодання та опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

17 листопада, у четвер, негода завітає у всі області країни, а температура повітря вдень коливатиметься від нуля аж до +11+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, ситуацію доповнять дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру до штормових позначок.

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Температура повітря протягом дня четверга яка хочеш: на півночі від 2 морозу до 3 тепла, на заході 0+4 градуси, на сході +2+8 градусів, у центрі +1+6 градусів, на півдні +7+11, в Криму до +14 градусів, – зауважила синоптик.

У Києві вже ввечері 16 листопада можливі снігопади, які затримаються і 17 листопада. Середня температура вдень у столиці сягне нуля, максимум +2.

Ще хочу звернути увагу на пристойне похолодання, яке зміцніє до кінця тижня. Температура повітря може знижуватися до 5-10 градусів морозу вночі! І навіть вдень буде нижче нуля. Для Києва значне прийдешнє похолодання зміниться невеликим потеплінням з 22-го листопада, з початку наступного тижня, – додала Діденко.

Прогноз погоди на 17 листопада по містах України:

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