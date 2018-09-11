Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса

Радіо МАКСИМУМ розігрує квитки на концерт Енріке Іглесіаса у Києві!

Слухачі Радіо МАКСИМУМ мають змогу виграти квитки на концерт Енріке Іглесіаса, який відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Правила акції

Що потрібно зробити:

По буднях з 10 до 28 вересня з 8:00 до 19:00 треба надіслати текст "Радіо Максимум" і своє ім'я на Viber Радіо МАКСИМУМ: +38 063 20 111 24

вересня з треба надіслати текст "Радіо Максимум" і своє ім'я на Viber Радіо МАКСИМУМ: Ведучий визначає переможця години за допомогою сайту random.org

А наступного дня о 9:35 ведучі Ранкового шоу серед усіх переможців години за попередню добу (10 учасників) розіграють два квитки на концерт Енріке Іглесіаса. Переможця також визначають за допомогою сайту random.org

ведучі Ранкового шоу серед усіх переможців години за попередню добу (10 учасників) розіграють два квитки на концерт Енріке Іглесіаса. Переможця також визначають за допомогою сайту random.org Після того, як стане відомо ім’я щасливчика, йому дзвонять ведучі ранкового шоу, аби подарувати два квитки на омріяний концерт. Будьте уважні та не прогавте свій шанс, якщо переможець не візьме слухавку, то ведучі дзвонять наступному за списком!

Заряджайтесь гарним настроєм та випробуйте удачу разом з Радіо МАКСИМУМ! Виграти може кожен :)

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