Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса

  • 66
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса - фото 1

Радіо МАКСИМУМ розігрує квитки на концерт Енріке Іглесіаса у Києві!

Слухачі Радіо МАКСИМУМ мають змогу виграти квитки на концерт Енріке Іглесіаса, який відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Правила акції

Що потрібно зробити:

  • По буднях з 10 до 28 вересня з 8:00 до 19:00 треба надіслати текст "Радіо Максимум" і своє ім'я на Viber Радіо МАКСИМУМ: +38 063 20 111 24
  • Ведучий визначає переможця години за допомогою сайту random.org
  • А наступного дня о 9:35 ведучі Ранкового шоу серед усіх переможців години за попередню добу (10 учасників) розіграють два квитки на концерт Енріке Іглесіаса. Переможця також визначають за допомогою сайту random.org
  • Після того, як стане відомо ім’я щасливчика, йому дзвонять ведучі ранкового шоу, аби подарувати два квитки на омріяний концерт. Будьте уважні та не прогавте свій шанс, якщо переможець не візьме слухавку, то ведучі дзвонять наступному за списком!

Заряджайтесь гарним настроєм та випробуйте удачу разом з Радіо МАКСИМУМ! Виграти може кожен :)

Читайте також: Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
  • 14:00, 09 вересня
  • 413
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 274
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 367
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика