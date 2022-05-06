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Слава Україні: Естонія випустить спеціальні монети, кошти з яких передасть НБУ
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В Естонії видадуть монети номіналом у 2 євро. Це будуть унікальні екземпляри з написом "Слава Україні". Дивіться, як вони виглядатимуть!
Вперше в Естонії на місцевій монеті буде текст, написаний іноземною мовою. Загальна кількість таких спеціальних монет становитиме 2 мільйони.
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Вторговані кошти від продажу планують переказати Нацбанку України.
Дизайн цієї монети затвердила наглядова рада Центробанку. Для початку випуску ще потрібне схвалення Європейської комісії та країни Європейського Союзу.
Малюнок для монети створила українка. Її звати Дар'я Тітова, вона виїхала з Харкова через прихід "російського світу". Зараз вона студентка і навчається в Естонській академії мистецтв.
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